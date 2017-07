Steenodde : Papierboote sind die Attraktion beim Molenfest

vergrößern 1 von 1 Foto: kta 1 von 1

Sie bestehen nur aus Papier und Leim und sind trotzdem wasserfest – die Modelle Marke Eigenbau, die bei der Amrumer Papierboot-Regatta an den Start gehen. Am kommenden Sonnabend, 15. Juli, ist die wieder einer der Höhepunkte beim Steenodder Molenfest. Ab 15 Uhr wird den Besuchern dort ein buntes Programm geboten – unter anderem mit einem Auftritt des Amrumer Shantychors (19 Uhr) und der Möglichkeit, den Seenotrettungskreuzer „Ernst Meier-Hedde“ zu besichtigen. Um 16.30 gibt es eine Opti- und Piratenregatta des Seglernachwuchses und um 18 Uhr gehen die Papierboote an den Start.

von Petra Kölschbach

erstellt am 13.Jul.2017 | 16:25 Uhr