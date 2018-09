NormalBetrieb : Pakete abgeben wieder möglich

Allgemeines Aufatmen heute in Wyk: Die Postbank-Filiale in der Feldstraße hatte wieder geöffnet.

von Peter Schulze

06. September 2018, 17:50 Uhr

Allgemeines Aufatmen gestern in Wyk: Die Postbank-Filiale in der Feldstraße hatte wieder geöffnet. Am Dienstag und Mittwoch hatten Kunden vor verschlossenen Türen gestanden. Urlaubs- und krankheitsbedingt war die Personaldecke auf einen Kollegen geschrumpft. Hintergrund sei ein Sicherheitsstandard, der Mitarbeiter und Kunden schützen soll, sagte Pressesprecherin Iris Laduch-Reichelt. Demnach müssen bei einer Öffnung zwei Mitarbeiter anwesend sein, da Bargeld-Transaktionen vorgenommen und Warensendungen in der Filiale gelagert werden. Nachdem gestern ein Kollege aus Westerland eingesprungen war, kehrte das normale Post-Leben wieder ein.