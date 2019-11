Bedürftigen Kindern eine Freude machen : Pack-Party im Museum

In „Grethjens Gasthof“ werden Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gepackt.

19. November 2019, 16:25 Uhr

Bei einer Pack-Party am kommenden Sonntag, 24. November, von 13 bis 17 Uhr sollen im Museum Kunst der Westküste (MKDW) Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zusammengestellt werden. Gemeinsam werden die Teilnehmer Schuhkartons mit Geschenken füllen, um bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine Freude zu machen. Viele der Empfänger dieser Weihnachtspäcken halten mit dem Schuhkarton das allererste Geschenk in ihrem Leben in den Händen.

In „Grethjens Gasthof“ steht alles bereit: Schuhkartons, Scheren, Klebestifte, Glitzerband und noch vieles mehr. „Im letzten Jahr haben sich sage und schreibe über 100 Pakete von Föhr aus auf die Reise gemacht“, berichtet Museumssprecherin Christiane Morsbach. Alles was die Teilnehmer an diesem Nachmittag mitbringen müssen, ist das Geschenk, mit dem sie einem bedürftigen Kind an Weihnachten eine große Freude bereiten möchten. Um den anschließenden Versand der Päckchen kümmert sich das MKDW.