St.-Nicolai-Kirche in Wyk : Orgelführung mit kleinem Konzert

Zuvor führt Kantor Martin Bruchwitz durch die Kirche.

von shz.de

17. April 2019, 17:07 Uhr

Wyk | Bereits vor dem offiziellen Beginn am Pfingstmontag, 10. Juni, lädt Kantor Martin Bruchwitz am Ostermontag, 22. April, um 17 Uhr zu einer Kirchen- und Orgelführung mit kleinem Konzert in die Boldixumer St.-Nicolai-Kirche ein. Bruchwitz spielt dann Werke von Muffat, Schlick, Buxtehude, Brahms und Bach . Ab Pfingsten gehören die Führungen dann wieder zum regelmäßigen Programm, jeweils montags um 17 Uhr.