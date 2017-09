Herbstturnier auf Föhr : Oldsumer Schülerin nicht zu schlagen

vergrößern 1 von 1 Foto: ick 1 von 1

erstellt am 25.Sep.2017

Das Herbstturnier des Reit- und Fahrvereins Föhr stellte auch in diesem Jahr wieder viele Herausforderungen an den Vorstand. Wetterbedingt war es für die Kinder und Jugendlichen unmöglich, draußen auf der Hausweide von Ernst Jensen in Alkersum abzureiten. Dank der großzügigen Zeiteinteilung konnte aber in der Halle abgeritten werden, und somit blieb den Teilnehmern genügend Zeit, sich auf die jeweilige Reiterprüfung vorzubereiten.

Als Richterin war Ausbilderin Kirsten Losigkeit aus Janneby auf die Insel gekommen, die gemeinsam mit zwei Freundinnen die einzelnen Wettbewerbe benotete. „Gegenseitiger Respekt und ein gutes Miteinander sind mir in der Reiterei sehr wichtig“, sagte die Ausbilderin, die selbst Mutter von zwei Töchtern ist. Und getreu dieses Mottos gelang es Losigkeit dann auch, in den Kommentaren und Protokollen immer wieder zu Motivieren und positiv zu bewerten.

Den Anfang machten die E-Dressuren: Eine Prüfung, in der es um den guten Sitz und korrekte Hufschlagfiguren geht. Hier siegte Elli Ketelsen auf Lady, gefolgt von Marie Ketelsen auf Dag und Geeske Sönnichsen auf Laska.

Es folgten die „Großen“ in der A-Dressur. Hier liegt das Augenmerk nicht nur auf dem guten Sitz und guten Hufschlagfiguren, sondern auch bereits auf dem Reiten am Zügel. Platz eins ging an Marie Ketelsen auf Dag und Platz zwei an Geeske Sönnichsen auf Laska. Den dritten Platz sicherte sich Lena Pergande auf Flasch.

In den Prüfungen für Einsteiger, einem Reiterwettbewerb, gab es zwei Gruppen. Hier siegte in Gruppe eins Charlotte Brodersen auf Cosinus gefolgt von Elin Jürgens auf Gilian und Frieda Brodersen auf Marlene. In Gruppe zwei hatte Greta Eisersdorff auf Wilma die Nase vorn, gefolgt von Laura Lorenzen auf Gina und Nanna Juhl auf Diva. Im anschließenden Dressurwettbewerb konnte sich Greta Eisersdorff auf Wilma vor Laura Lorenzen auf Gina und Charlotte Brodersen auf Cosinus platzieren.

Zum Abschluss der Dressurprüfungen waren dann wieder die Jüngsten des Vereins im Führzügelwettbewerb am Start. Auch hier gab es zwei Gruppen. In Gruppe eins siegte Marthe Olufs auf Mäxchen vor Emma Jessen auf Peggy und Lotta Jeske auf Fussel. In Gruppe zwei ging der Sieg an Mayla Yildirim auf Starpower Jule. Den zweiten Platz belegte Johanna Brodersen auf Mäxchen, gefolgt von Knud Laurens Prill auf Dumbo.

Nach ausgiebiger Mittagspause begannen die Springprüfungen dann mit einem Caprilli-Test, einer Kombinationsprüfung aus Dressur und Springen. Hier siegte Gesche Brodersen auf Cosinus gefolgt von Emma Kiefer auf Horst. Platz drei ging an Jule Hansen auf Lütten Witten. In einen E-Stilspringen siegte Marie Ketelsen auf Dag vor Jule Hansen auf Lütten Witten gefolgt von Johanna Rickmers auf Jette. Im Springreiterwettbewerb siegte Frieda Brodersen auf Marlene, Platz zwei ging an Tjorben Roeloffs auf Diva und Platz drei belegte Lena Pergande auf Flasch.

Auch bei den Springprüfungen war Ausbilderin Kirsten Losigkeit voll des Lobes. „Alle Reiter sind auf einem gutem Weg und zeigen in Punkto Tempo und genauem Anreiten der Hindernisse ein gutes Gefühl.“ Am Ende des Tages war zum dritten Mal in Folge Marie Ketelsen auf ihrem Pony Dag die beste Reiterin in allen Disziplinen und ist sowohl Vereinsmeisterin wie auch Dressurmeisterin 2017. Die Schülerin aus Oldsum erhielt nicht nur den Wanderpokal, sondern auch ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Vereinsmeister 2017“.

Statt Sachpreise gab es als Siegprämie Gutscheine, die von den Kindern an einem eigens vom Vorstand organisierten Verkaufsstand eingelöst werden konnten. Allerdings wurde hier auch so manches Taschengeld angelegt …