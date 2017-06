TSV Amrum : Offensive F-Junioren siegen zum Abschluss

vergrößern 1 von 1 Foto: mdo 1 von 1

Für das letzte Spiel der Saison hatten sich die F-Junioren des TSV Amrum einen besonders sonnigen Tag ausgesucht. Ohne Wolke am Himmel empfingen die jüngsten Inselkicker die Spieler der SG LGV Obere Arlau im heimischen Mühlenstadion. Zum Abschluss wollte die „F“ noch einmal ein Offensivspektakel abliefern und die Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis beenden.

Die Insulaner erwischten einen makellosen Start und gingen früh mit 3:0 in Führung. Ein paar Fehler in der Rückwärtsbewegung sorgten dafür, dass es zur Pause 5:3 aus TSV-Sicht stand. Im zweiten Durchgang agierten die Amrumer konzentrierter und zielstrebiger im Torabschluss. Sie erzielten einige schöne Tore und fuhren am Ende einen souveränen und torreichen 13:7-Sieg ein.

„Dieses Ergebnis zeigt unsere Philosophie, immer offensiv zu spielen und mehr Tore zu schießen als der Gegner“, freuten sich die Amrumer Trainer, Mathias Claußen und Tomasz Manka, nach dem Heimerfolg. Insgesamt schossen die F-Junioren in der abgelaufenen Saison 110 Tore und stellten damit ihre überragenden Offensivqualitäten unter Beweis.

Für die „F“ spielten Nico Engels, Jonathan Hansen, Moritz Kruggel, Rune Claußen, Jakub Manka, Daniel Kruggel, Ruben Jung, Till Klein, Nick Isemann, Fredrik Grzybowski, Matthis Bäder, Tjorben Thomas und Leon Prieg. Foto: mdo

























von mdo

erstellt am 22.Jun.2017 | 08:30 Uhr