Am Wyker Hafen : Nordfriesische Impressionen

Die Fotografen Jörg Schmidt und Petra Hoppe stellen ihre Bilder im Wyker Reederei-Gebäude aus. Am Sonnabend ist Finissage.

von ib

24. Mai 2018, 19:31 Uhr

Immer wieder kommen sie zu Foto-Workshops auf die Insel und haben ihre Bilder auch schon öfter bei Foto-Shows gezeigt. Nun sind die „Nordfriesischen Impressionen“ von Jörg Schmidt und Petra Hoppe noch bis zum kommenden Sonnabend in einer Ausstellung im Reederei-Gebäude am Hafen zu sehen – täglich von 15.30 bis 17.45 Uhr. Bis zum kommenden Sonnabend, 26. Mai, zeigen die beiden Lichtbildner dort ihre Arbeiten, zum Abschluss gibt es eine öffentliche Finissage, die am Sonnabend um 11 Uhr beginnt.