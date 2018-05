Norddorf: Eine Liste, viele Aufgaben

von Petra Kölschbach

01. Mai 2018, 20:54 Uhr

Vor fünf Jahren konnten die Norddorfer noch zwischen Bürgerblock und CDU wählen, jetzt stellt sich auch in Amrums nördlichster Gemeinde nur noch eine Liste zur Wahl: Die Wählergemeinschaft Norddorf (WGN). „Die Arbeit für die Ehrenamtler ist deutlich mehr und sehr komplex geworden. In der vergangenen Wahlperiode hatten wir deshalb in Gemeindevertretung und Ausschüssen ziemlich viele Wechsel“, berichtet Christoph Decker, Spitzenkandidat der neuen Liste und derzeit noch CDU-Gemeindevertreter. „So kam der Entschlus, uns zusammen zu tun und die Aufgaben über die Fraktionen hinweg auf mehrere Schultern zu verteilen.“

Aufgaben gibt es auch für die neue Gemeindevertretung genug. Ganz oben steht dabei ein „gewaltiger Sanierungsstau bei den Liegenschaften der Gemeinde“, berichtet Decker. An erster Stelle nennt er das ehemalige Schwimmbad und das Badekabinenhaus – Norddorfer Dauerthemen. Hier sei nun endlich das notwendige Baurecht geschaffen worden, „Allein das dauerte eine Wahlperiode“, sagt Decker. Handlungsbedarf gebe es auch an der alten Kurverwaltung, die dringend ein neues Dach benötige. Und die Zuwegung zum Strand sei nicht mehr zeitgemäß, müsse für die Gäste attraktiver gestaltet werden.

Wichtig ist es Christoph Decker außerdem, Wohnraum für Einheimische langfristig zu sichern – genauso wie die Infrastruktur in der Gemeinde. „Ganz wichtig ist die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Dorf“, sagt Decker, „für die Touristen genauso wie für Einheimische“.

Viele Projekte, die – auch wenn immer wieder Zuschusstöpfe angezapft werden können – den Etat belasten. „Das geht nur mit strenger Haushaltsführung“, so Decker. „Unsere Haushalte stehen durch Rücklagen gut da, aber es war auch immer unser Anspruch, nicht aus der Substanz zu leben“.