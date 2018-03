Polit-Portät : Norddorf 2013 – 2018

Im Dorfzentrum und am Strand hat die Gemeinde viel für die Verbesserung der Infrastruktur unternommen.

von rho

16. März 2018, 08:30 Uhr

Der dritte Teil der Reihe Kommunalpolitik auf Amrum stellt die Arbeit der Gemeindevertretung Norddorf der vergangenen fünf Jahre vor.

Bei der vergangenen Kommunalwahl gab es 487 Wahlberechtigte in Norddorf und somit mussten neun Gemeinderatsmitglieder gewählt werden. Die Wahlbeteiligung lag mit 339 Wählern bei 70 Prozent. Wie in Wittdün wurden auch in Norddorf fünf Gemeinderatsmitglieder direkt gewählt und vier über die Listen der Parteien/Wählergemeinschaft bestimmt. Für den Norddorfer Bürgerblock zogen fünf Gemeindevertreter in den Gemeinderat und die CDU stellte vier Gemeinderäte. Die SPD ist nicht vertreten.

„Öfter ein positives Feedback wäre schön“

Für Bürgermeister Peter Kossmann ist die vergangene Legislaturperiode bereits die dritte als Bürgermeister. Schon seit 32 Jahren ist er in der Gemeindevertretung aktiv. Gesundheitsbedingt wird er zurzeit von Christoph Decker, dem ersten Stellvertreter, vertreten. Christoph Decker ist schon seit 15 Jahren als Gemeindevertreter aktiv.

Was hat Sie bewogen in die Gemeindepolitik zu gehen?

Peter Kossmann: Mir hat es immer viel Spaß gemacht mich an der Weiterentwicklung der Gemeinde zu beteiligen und auch Verantwortung zu übernehmen.

Christoph Decker: Mir liegt das Wohl der Gemeinde sehr an Herzen und ich halte es für wichtig, dass man sich einbringt, um etwas zu verändern und neuzugestalten.

Sie beide sind schon seit vielen Jahren in der Gemeindepolitik aktiv, fühlen Sie, dass die Arbeit wertgeschätzt wird?

Peter Kossmann: Die Zunahme der Verwaltung macht es immer schwieriger, ein Ehrenamt neben dem normalen Job auszuführen. Man freut sich über positives Feedback, aber ist auch über manchmal unsachliche Kritik enttäuscht.

Christoph Decker: Da direktes positives Feedback selten ist, nehmen wir unsere Motivation auch aus den wiederkehrenden Kommunalwahlen und unser Wiederwahl. Leider ist das Interesse an unserer Arbeit nicht so groß, wie man es sich wünschen würde. Es wäre, schön, wenn mehr Bürger an den Sitzungen der Ausschüsse und der Gemeindevertretung teilnehmen würden.

Was sehen Sie als die größten Erfolge der vergangenen fünf Jahre an?

Peter Kossmann und Christoph Decker sind sich einig: Die Fertigstellung des Seeheimes und die solide Finanzlage der Gemeinde Norddorf. Die beharrliche Nachfrage nach Fördergeldern hat sicherlich wesentlich dazu beigetragen.

Es gibt aber auch Punkte, die in der letzten Legislatur nicht verwirklicht werden konnten: Die Sanierung des Hauses der Amrum Touristik Norddorf und die Sanierung der Gebäude am Strandübergang (Badekabinenhaus, Altes Schwimmbad, Strand 33).

In der Zukunft stehen diese Projekte natürlich ganz vorn, aber auch die Entwässerung der Norddorfer Marsch sowie der Schutz des Norddorfer Strandes und der Odde vor Sandabbrüchen sind wichtig.

Interview: Ralf Hoffmann

Projekte seit 2013

- Teilsanierung des alten Schwimmbades

- Sanierung/Neubau des Kühlhauses Strand 33

- Aussichtsplattform am Strand

- Neugestaltung Parkplatz am Strand

- Neue Nutzung des alten Schwimmbades (Wal-Halle)

- Erneuerung der Bushaltestelle vor Amrum-Touristik Norddorf

Der Gemeinderat: Peter Kossmann, Peter Heck-Schau, Thorsten Andresen, Andreas Herber und Sibylle Franz (alle NBB) sowie Christoph Decker, Gunnar Hesse, Arne Schnoor und Freddie Flor (alle CDU). Bürgermeister: Peter Kossmann, Stellvertreter sind Christoph Decker und Sybille Franz.

Finanzausschuss: Christoph Decker (Vorsitzender), Freddie Flor, Sybille Franz, Peter Heck-Schau und Andreas Herber.

Tourismusausschuss: Gunnar Hesse (Vorsitzender), Peter Heck-Schau (stv. Vors.), Sibylle Franz, Thorsten Andresen, Freddie Flor, Ingrid Heil (bürgerliches Mitglied), Mathias Hölk (bürgerl.), Christian Laß (bürgerl.), Eike Schau (bürgerl.).

Bauausschuss: Andreas Herber (Vorsitzender), Christoph Decker (stv. Vors.), Thorsten Andresen, Sibylle Franz, Arne Schnoor, Jan Dörwaldt (bürgerl.), Sven Hars (bürgerl.)

Jörn Könnecke (bürgerl.) und Thore Blome (bürgerl.).