Aus der Föhrer Geschichte : Nicht nur in Wyk gibt es anrüchige Straßennamen

Von „Stinkbüdeln“ und „Tittentastern“: Solche Bezeichnungen erzählen ganze Geschichten.

In Rendsburg gibt es einen „Pissbüdelsgang“, wobei der erste Teil dieser Bezeichnung ein Schimpfwort für Bettnässer ist. Wenn die nun auch noch in den Gängen unterwegs sind ... Weiterlesen: Warum Wyks Wahrzeichen erhalten blieb Auch der „Tittentastergang“ in Wismar beschwört Bilder und Ahnungen herauf, aber so schlimm, wie einige denken mögen, ist ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.