Schwerer Unglücksfall auf Fehmarn : Neunjähriger verletzt Siebenjährigen mit Rasenmäher

Dem Jungen wurde durch den Vorfall der Fuß abgetrennt. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

von Tobias Fligge

23. April 2018, 14:39 Uhr

Burg | Dramatischer Unglücksfall auf der Insel Fehmarn: Im Ortsteil Burg wurde am Samstagnachmittag ein siebenjähriges Kind durch einen Rasenmäher schwer verletzt. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Lübecker Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts fahrlässiger Körperverletzung.

Polizei und Einsatzkräfte seien am Samstag gegen 17 Uhr über den Vorfall im Ortsteil Burg alarmiert worden. Es hieß, dort sei ein Kind beim Rasenmähen schwer verletzt worden. Vor Ort fanden die Beamten den schwer verletzten Siebenjährigen, dessen Fuß abgetrennt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein nunjähriger Junge unter familiärer Aufsicht mittels eines Aufsitzmähers den Rasen im Garten des dortigen Hauses gemäht. Aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache sei dabei das Opfer des Unglücks unter das Schneidwerk des Rasenmähers geraten. „Nach jetzigem Stand besteht für ihn keine Lebensgefahr“, heißt es in der Mitteilung. Ein hinzugerufener Notfallseelsorger habe sich um die Angehörigen der Familie gekümmert.

Wer die Kinder beaufsichtigt hat, wollte die Polizeidirektion Lübeck auf Nachfrage von shz.de nicht mitteilen. „Das ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen“, sagte Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?