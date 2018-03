Zisch 2018 : Neugierig auf die Zeitung

Mit Feuereifer dabei: Schüler der Vyk Danske Skole erkunden die Themen im Insel-Boten – und planen eigene Reportagen zum Schul-Jubiläum.

von Birger Bahlo

20. März 2018, 10:45 Uhr

Gespannt umringen die Kinder an der Vyk Danske Skole den Besucher aus der Redaktion des Insel-Boten. Als er Kamera und Notizblock auspackt, rufen die Ersten bereits „das ist ein Reporter“. Mit erstaunlichem Wissen über Zeitschriften, Zeitungen und deren Nutzung in ihren Familien warten die Schüler im Gespräch mit Redakteur Birger Bahlo auf. Anlass für das Gespräch ist der Auftakt der Aktion „Zeitung in der Schule“ (Zisch). An der Dänischen Schule mit 23 Kindern zwischen der ersten und der achten Klasse leitet Kirsten Wolff das Projekt, unterstützt von ihrer Kollegin Sarah-Maria Stemmer. Die jüngsten Leser des Insel-Boten in der Schule sind Mattis und Awa, die älteste ist Mara.

Landesweit werden in den kommenden drei Monaten rund 8000 Schüler eine der 22 Tageszeitungen des sh:z und des A.Beig-Verlags lesen. Die Lehrer finden dazu im Begleitmaterial, das vom pädagogischen Partner Raufeld Medien erstellt wird, Unterrichtsvorschläge für verschiedene Schularten, Klassenstufen und Fächer.

Beim Auftakt an der Dänischen Schule standen die Schüler im Mittelpunkt, konnten sie doch ihre Gedanken äußern, wozu Zeitungen eigentlich gut sind. So wusste Emil, dass „Fußball-Reporter darin ihre Kommentare zu Spielen schreiben.“ Andere berichteten, dass Vereine ihre Nachrichten abgeben können. Ida kannte sich sogar mit Anzeigen aus, weil mit denen jetzt vor Ostern unter anderem groß für die Schokoladen-Eier und -Hasen geworben wird. Überaus kreativ zeigten sich alle, als die Frage aufkam, wofür Zeitungen sonst noch verwendet werden können. Lustige Hüte und Papierflieger bauen, einen Stapel nutzen, um sich größer zu machen, waren die ersten Beispiele. Andere schlugen vor, dass man Bilder und Überschriften ausschneiden könne, um diese ganz neu zu eigenen kleinen Kunstwerken (Collagen) zusammenzusetzen – beispielsweise, um jemandem in der Familie damit eine Freude zu machen. Schnell war klar, dass fast in jedem Elternhaus der Insel-Bote ein vertrautes Nachrichtenblatt ist und viele daheim die Kinderseite Kina des Verlages lesen. Auf die Frage, welche Zeitungen oder Zeitschriften sie außerdem kennen, antworteten die einen oder anderen, dass sie selbst Geolino lesen, das Kindermagazin der Zeitschrift Geo.

Kaya wollte sogar wissen, wie man Redakteur wird. Viele hätten, so die Antwort des Besuchers, bereits in ihrer Schulzeit mit dem Schreiben von Artikeln und dem Fotografieren begonnen. Später seien dann die ersten kleinen Aufträge für Geld von Zeitungen hinzugekommen und schließlich das Angebot, dort eine richtige Berufsausbildung machen zu können. Im Verlauf von Zisch in der Vyk Danske Skole werden so manche nun tatsächlich selbst zu Reportern, denn ein Teil des Projektes soll die Produktion einer eigenen Zeitung zum Jubiläum der Schule sein. Die wird nämlich in diesem Jahr 70 Jahre alt, was den Schülern einen idealen Anlass bietet, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Einrichtung, die von Uwe Nissen geleitet wird, zu erforschen. Ein Grund mehr für den Insel-Boten, das Projekt Zisch an der Vyk Danske Skole auch weiterhin zu begleiten.

Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln und gleichzeitig ihre Bildung zu fördern. Viele Schulen nehmen deshalb regelmäßig am Zisch-Projekt teil. Es wird erneut von der Edeka Nord unterstützt.

Die Kinder fragten dem Redakteur Löcher in den Bauch. Bei zwei Fragen musste er allerdings passen: „Woher kommen die Löcher am Rand der Zeitungsseiten?“ und „Wie stellt ihr das Papier her?“. Genau könne das ein Mitarbeiter aus der Technik unserer Zeitung beantworten, sagte der Reporter. Norman Darius aus der Produktionsleitung des Insel-Boten in Büdelsdorf erklärt dazu: Aus dem Holz der Bäume werde in großen Fabriken sogenannte Zellulose gewonnen. Die werde in Wasser zu einem Faserbrei gerührt, zu langen Bahnen gepresst und getrocknet.

Und die Löcher? „Beim Falzen (Falten) der Zeitungsseiten müssen die Bahnen festgehalten werden. Dazu stechen Punkturen (Nadeln) in den unteren Bereich der Zeitung.“