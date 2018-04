Kommunalwahl auf Föhr : Neues Leben in alten Gemäuern

In Wrixum sei das wichtigste Projekt in der nächsten Wahlperiode die Instandhaltung der alten Gebäude, sagt Heidi Braun, Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin der Wrixumer Wählergemeinschaft.

von Petra Kölschbach

27. April 2018, 17:00 Uhr

„Das wichtigste Projekt in der nächsten Wahlperiode ist die Instandhaltung unserer alten Gebäude“, sagt Heidi Braun, amtierende Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin der Wrixumer Wählergemeinschaft (WWG). Die alten Gebäude, das sind der „Wrixumer Hof“ und die historische Windmühle. „Den Gasthof wollen wir instandhalten, solange der gerade um zehn Jahre verlängerte Pachtvertrag läuft“, so Braun. Die Mühlensanierung selbst laufe zwar über den Mühlenverein, der dieses Jahr 120 000 Euro für die Erneuerung des Mühlenkopfes eingeplant habe, die Gemeinde würde nur im Notfall in die Bresche springen. Aber die Kommune sei gefragt, wenn es darum gehe, das Mühlenumfeld mit dem Spielplatz attraktiver zu gestalten. „Wir wollen versuchen mit dem Spielplatz in einen Wettbewerb reinzukommen“, kündigt die Dorf-Chefin an.

Ein weiteres Projekt ist für sie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. „Und wir überlegen, ob und wie wir in der Marsch eine Beleuchtung finanzieren können“.

Wrixum: Sie treten an

Unmittelbare Wahlvorschläge WWG: Volker Hansen, Johngerret Jacobsen, Mirjam Meister, Christina Kohn, Oliver Arfsten. Auf der Liste der Wrixumer Wählergemeinschaft kandidieren außerdem: Heidi Braun, Claus Petersen, Hark Olufs, Markus Berger, Marco Kohn, Heinrich Jost und Peter Holz.