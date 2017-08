Hell und Freundlich : Neues Haus und Strandbar-Umbau

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die Baumaßnahmen im Dünenweg sollen am 4. September beginnen. Das erfuhren die Mitglieder des von Heiko Müller geleiteten Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde Wittdün in der jüngsten Sitzung. Neben neuen Stromkabeln werden auch die Zuleitungen der Straßenbeleuchtung erneuert. Diese Aktion ist Teil einer Überarbeitung des gesamten Beleuchtungskonzeptes der Gemeinde. Die insgesamt 158 Lampen sollen nach und nach ersetzt werden, ähnlich der bereits erneuerten Lampen an der Nordwandelbahn. Für den Austausch des maroden alten Kabelsystems besteht die Möglichkeit, Fördergelder des Landes zu beantragen.

Auch die geplante Erneuerung des Versorgungsgebäudes auf dem FKK-Zeltplatz wird im September mit dem Abriss der alten Räumlichkeiten beginnen. Bereits Anfang April 2018, rechtzeitig zur nächsten Saison, soll das Gebäude mit neuen Duschen und Aufenthaltsräumen fertig sein. Modern und zirka 30 Prozent größer soll es werden, und sich harmonisch in die Landschaft einpassen. Durch die Holzständerbauweise ist man zuversichtlich, den knappen Zeitplan einhalten zu können.

In der Einwohnerfragestunde war der Zeitplan der geplanten Änderungen der Bebauungspläne 2A (Mitte Nordost), 2B (Mitte-Nord) und 5 (nordwestlich des Schwimmbades) ein Thema. Diese über 20 Jahre alten Bebauungspläne sind zurzeit nicht rechtskräftig. Eine Vielzahl einzelner Nachträge sowie grundsätzliche Fragen, wie eventuelle Änderungen von Grundflächen- und Geschosszahl, gilt es, in neue Pläne zu fassen. „Mit der Überarbeitung ist das Büro der Stadtplanerin Monika Bahlmann beauftragt“, teilte Heiko Müller mit. „Dies wird zirka ein bis zwei Jahre dauern.“ Einen genauen Termin könne man nicht nennen. Zu komplex sei das Verfahren einer Bebauungsplanänderung, in dem viele Institutionen und Ämter um Stellungnahme gebeten werden müssten.

Eine weitere Frage bezog sich auf den Umbau der Strandbar an der Unteren Wandelbahn hinsichtlich neuer Sitzplätze im Innenbereich. Dass es diese nicht geben werde, erfuhren die Anwohner. Jedoch sei geplant, weitere Sitzmöglichkeiten unter dem Balkon des oberen Stockwerks zu schaffen. Die dort geplanten kleinen Zweier-Tische könnten durch bewegliche Glasscheiben gegen Wind und Regen geschützt werden.

Der öffentliche Teil schloss mit der Empfehlung des Ausschusses an die Gemeindevertreter, das Bushäuschen am Zeltplatz zu erneuern, da das jetzige nach hinten abzukippen beginne. Vorbild sollte der Typ des kleinen neuen Glashäuschens am Leuchtturm nördlich der Inselstraße sein.