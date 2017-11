Wyk : Neues Gesetz macht Politiker froh

vergrößern 1 von 1 Foto: pk 1 von 1

Mit ihrem Anliegen, die Straßenausbaubeiträge, die Anlieger zu leisten haben, nicht auf einmal zu kassieren, sondern auf mehrere Jahre zu verteilen, hatte sich die Wyker SPD erst vor wenigen Monaten nicht durchsetzen können. Als die Sozialdemokraten jetzt in der Stadtvertretung eine komplette Abschaffung dieser Gebühren beantragten, liefen sie plötzlich bei allen anderen Fraktionen offene Türen ein.

Den Sinneswandel machte eine Gesetzesänderung möglich, die die neue Landesregierung plant und mit der es Kommunen künftig freigestellt sein soll, ob sie von ihren Bürgern Straßenausbaubeiträge erheben. Bislang waren die Gemeinden verpflichtet, Anwohner an den Kosten zu beteiligen, wenn eine Straße ausgebaut oder saniert wird. Da konnten dann schon mal fünfstellige Beträge zusammenkommen, die sich längst nicht jeder Hausbesitzer leisten konnte.

Das Thema wurde deswegen in Wyk in den letzten Monaten immer wieder diskutiert – eine rechtssichere Lösung wurde nicht gefunden. Doch nun darf der Bürgerbeitrag gestrichen werden – und alle vier Wyker Fraktionen wollen das ganz schnell tun. Allerdings – das machte auch SPD-Fraktionssprecher Peter Schaper in seinem Antrag klar, ganz ohne die Bürger zur Kasse zu bitten wird es auch in Zukunft nicht gehen. „Die Straßensanierung sollte, wie das früher auch schon üblich war, die Stadt bezahlen. Wie wir das dann refinanzieren, müssen wir sehen“, meinte Schaper. Zum Beispiel könnte, so eine Überlegung in der Stadtvertreter-Sitzung, die Grundsteuer B erhöht werden.

„Ich finde diesen Antrag in jeder Hinsicht richtig gut“, lobte Silke Ofterdinger-Daegel von der Kommunalen Gemeinschaft (KG), „wir sollten das jetzt gleich entscheiden und nicht erst in den zuständigen Ausschuss schieben“.

So sah das auch Lars Schmidt von der CDU. „Für mich kommt nach der neuen Gesetzeslage nur noch in Frage, dass die Stadt den Straßenausbau wieder selber bezahlt und das dann über Steuererhöhungen finanziert“.

Otto-Eberhard Schaefer (KG) regte schließlich noch an, zu prüfen ob es für Straßenanlieger, die aktuell direkt betroffen seien, auch eine neue Regelung geben könne, bevor dann sämtliche Stadtvertreter einstimmig beschlossen, dass die bisherige Beitragssatzung Makulatur sein soll, sobald das neue Gesetz in Kraft tritt. Die Verwaltung bekam den Auftrag, Vorschläge für eine Neuregelung zu erarbeiten.