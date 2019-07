Rotary-Club Amrum : Neuer Chef – bewährtes Programm

Christian Lass ist dieses Jahr Präsident. In zwei Wochen steht das große Künstler-Event an.

04. Juli 2019

Ohne viel Brimborium wechselte die sogenannte Charterurkunde des Rotary-Clubs Amrum zu Christian Lass, dem neuen Präsidenten für das kommende rotarische Jahr. Zuvor ließ Mario Bruns als scheidender Amtsinhaber die letzten zwölf Monate mit allen Aktivitäten und Unterstützungen Revue passieren. „Es hat mich sehr gefreut, dass wir zusammen so viel veranstalten und auch umsetzen konnten“, so Bruns in seiner Ansprache.

Für den kleinen Club mit seinen 24 Mitgliedern ist die Bilanz bemerkenswert. Viele kleine und große Projekte zeigen, dass die Mitglieder nicht müde werden. So sorgt unter anderem das jährliche Boßeln im Februar immer wieder für ein spannendes rotarisches Winter-Wochenende. Und auch das regelmäßige Künstlerevent im Sommer ist als Highlight aus dem Amrumer Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Jährlich lockt es Gäste und Einheimische ins alte Gemeindehaus nach Norddorf und bietet auf sympathische Weise große Unterhaltung für den guten Zweck.

Amrumer Jugend wird unterstützt

Nach wie vor spielt die Förderung und Unterstützung der Amrumer Kinder und Jugendlichen eine große Rolle im Clubleben. So konnte erst vor kurzem mit Unterstützung der Rotarier ein Beachvolleyballplatz an der Öömrang Skuul eingeweiht werden. Und ein neues Blasinstrument fand den Weg in den Posaunenchor.

Zusammenarbeit mit Museum Kunst der Westküste

In Zusammenarbeit mit dem Museum Kunst der Westküste auf Föhr und tatkräftiger Hilfe des Amrumer Clubs erlebte der Amrumer Kindergarten den Künstler Emil Nolde in einem ganz besonderen Kunst-Projekt, bei dem die kleinen Künstler mit einer anschließenden eigenen Ausstellung ihr Talent unter Beweis stellen konnten.

Internationale Projekte

Natürlich liegt den Clubmitgliedern ihre Insel am nächsten, doch auch internationale Hilfe ist ihnen wichtig. Sogenannte Shelterboxen, um die erste große Not in internationalen Krisengebieten zu lindern, oder auch der unermüdliche Kampf gegen Kinderlähmung sind seit jeher wichtige Anliegen aller Clubs und finden regelmäßig Berücksichtigung im rotarischen Jahr.

Wir erwarten viele Gäste und brauchen viele Hände. Christian Lass, Präsident

Christian Lass bedankte sich bei Mario Bruns für die vergangenen Monate und schwor die Mitglieder schon einmal auf viel Arbeit ein, denn das Künstlerevent steht in knapp zwei Wochen an. „Wir erwarten viele Gäste und brauchen viele Hände“, so Christian Lass, der hofft, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg wird.