Föhr-Land : Neuer Asphalt auf Föhrer Straßen

Heute sollen die Bauarbeiten beginnen, gestern nachmittag informierte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) darüber in einer Pressemitteilung. Die Kreisstraßen zwischen Utersum und Goting (K122) und zwischen Nieblum und Oevenum (K 125) erhalten neue Fahrbahndecken.

Betroffen sind an der K 122 der Utersumer Jaardenhuug und die Traumstraße zwischen Utersum und Goting, sowie im Verlauf der K 125 der Nieblumweg, der Midlumweg und die Dörpstraat. Heute sollen die vorbereitenden Arbeiten, beispielsweise an den Entwässerungseinrichtungen, losgehen. Die Fertigstellung der gesamten Maßnahme ist für Mitte Oktober geplant.

Für die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten ist es laut LBV-SH unumgänglich, die Straßen zeitweise für den Verkehr voll zu sperren. Um die Belastung für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, sollen diese Arbeiten jeweils zeitlich versetzt in drei Abschnitten ausgeführt werden. Die Vollsperrungen für Fräsarbeiten beginnen ab dem übernächsten Montag, 28. August, werden stetig den Arbeiten angepasst und dauern insgesamt zirka eine Woche an. Umleitungen werden ausgeschildert. Die genauen Sperrtermine will der Landesbetrieb noch bekanntgeben. Zur Information über Beeinträchtigungen des Busverkehrs gibt es eine Service-Hotline, ✆ 04667/ 94030.

Träger der Baumaßnahme ist der Kreis Nordfriesland, vertreten durch den LBV-SH, Niederlassung Flensburg. Die Kosten der Straßensanierungen belaufen sich nach Angaben der Behörde auf zirka 2,9 Millionen Euro.

Die Baumaßnahme wird von einer Schleswiger Firma ausgeführt.

von Petra Kölschbach

erstellt am 17.Aug.2017 | 17:05 Uhr