In Wittdün : Neue Lösung für altes Problem?

23.Sep.2017

Wieder einmal stand das Dauerthema Wriakhörnsee auf der Tagesordnung der Wittdüner Gemeindevertretung. Seit Jahren treiben den Verantwortlichen die negativen Auswirkungen des sich kontinuierlich aufstauenden Binnensees Sorgenfalten auf die Stirn. Da der See keine natürliche Entwässerung mehr hat, kommt es nach starken Niederschlägen immer wieder zu Überflutungen der Bohlenwege und zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels in der Umgebung. Derzeit wird der Wasserstand durch eine traktorbetriebene Pumpe reguliert, die das Wasser auf den Kniepsand ableitet. Dieses kann nur eine Übergangslösung sein. Nun diskutierten die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung die Möglichkeit, eine Druckrohrleitung entlang des Bohlenweges zum Badeland zu installieren und das Wasser über das bereits vorhandene Leitungssystem des Badelandes an die Nordseite Wittdüns in Höhe des Tonnenhafens abzuleiten. Für die Kosten stehen rund 100 000 Euro im Haushalt 2017 bereit.

Auch die Radfahrer sind ein Dauerthema: Im Rahmen einer Verkehrsschau wurde nun erneut die Frage diskutiert, ob die Hinweisschilder, die das Fahrradfahren auf der Wittdüner Wandelbahn verbieten, ausreichend sind. Denn immer wieder kommt es hier zu Gefährdungen der Fußgänger. Nun sollen zusätzlich Hinweisschilder auf die Fahrbahndecke aufgetragen werden.

Im vergangenen Jahr hatte es bei den insularen Eigenbertrieben Umsatzsteuer-Sonderprüfungen durch das Finanzamt gegeben. Als kritischer Punkt stellte sich hier insbesondere die Frage, ob Investitionen für den Tourismusbetrieb ausschließlich touristisch genutzt werden. Wird ein Bohlenweg also nur von Gästen genutzt, oder auch von Einwohnern? Zur Klärung dieser Streitfrage beschloss die Gemeindevertretung, sich an einem gemeinschaftlichen Prüfungs- und möglichen Rechtsverfahren der Föhrer Gemeinde Nieblum zu beteiligen und anteilige Kosten zu übernehmen.

Auch zwei Bebauungspläne (B-Pläne) galt es zu beraten. Beim B-Plan Nummer 2B (Ortslage Mitte Nord) standen die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse, der Grundflächenzahl (0,8) sowie die Anzahl der zulässigen Wohnungen und Feriendomizile im Mittelpunkt. Der B-Plan war bereits in einer ersten Änderung den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst worden. Ungenauigkeiten in der Formulierung hatten nun eine zweite Änderung erforderlich gemacht.

Dass der B-Plan Nummer 5 (Ortslage westlich vom Badeland) seit 2013 aufgrund offener Rechtsfragen bezüglich der planungsrechtlichen Einordnung von Ferienwohnungen nicht rechtskräftig ist, war ebenfalls Thema. Da zwischenzeitlich alle offenen Fragen geklärt sind, soll der Plan nun zügig vorangetrieben werden.

Für Donnerstag, 5. Oktober, ist eine Einwohnerversammlung in der Jugendherberge in Wittdün geplant. Ab 19 Uhr können sich die Teilnehmer über Projekte der Gemeinde informieren. Zudem werden Wittdüns Bürgermeister Jürgen Jungclaus und die Gemeindevertreter Fragen zu allen Themen der Kommunalpolitik beantworten. „Damit keine Frage unbeantwortet bleibt, wäre es hilfreich, diese bereits im Vorfeld einzureichen“, sagte Jungclaus. Dies gebe die Möglichkeit, wenn nötig auch Experten für die Beantwortung heranzuziehen.

Weitere Sitzungspunkte

Den außerplanmäßigen Ausgaben zur Förderung des Kunstrasenplatzes des TSV Amrum wurde zugestimmt. Zudem folgte die Gemeindevertretung der Empfehlung des Bauausschusses zur Anschaffung eines neuen Buswartehäuschens für die Haltestelle am Campingplatz.

Der Jahresabschluss 2014 der Amrum-Touristik Wittdün wurde genehmigt. Der entstandene Jahresverlust von knapp 265000 Euro wurde von der Gemeinde ausgeglichen.

Studien zur Energetischen Optimierung des Badelandes hatten ein erhebliches Einsparpotential im Bereich der Wärmeversorgung und -rückgewinnung sowie der Gebäudeleittechnik, Lüftungsanlagen und Beleuchtung aufgezeigt. Nun soll ein Ingenieurbüro beauftragt werden, das Projekt weiter zu begleiten und Fördermöglichkeiten zu ermitteln.

Mit der geplanten Renovierung der „Strandbar“ steht auch die Erneuerung des Pachtvertrages an. Vier Bewerber gab es, die ihr Betreiberkonzept vorstellten. In den anschließenden Beratungen sprachen sich Gemeindevertreter und bürgerliche Mitglieder einhellig für ein weiteres Vertragsverhältnis mit dem jetzigen Pächter aus.

In der Einwohnerfragestunde wurde auf den immer kleiner werdenden Nordstrand hingewiesen. Da hier neben dem touristischen Gesichtspunkt auch der Küstenschutz betroffen ist, soll dieser Punkt bei der nächsten Deichschau angesprochen werden.