Föhr : Neue Band heizt kräftig ein

Nieblums Feuerwehrball dauert bis zur Frühstückszeit. Die Wehr blickt auf fünf Einsätze und viele Dienste zurück.

von Petra Kölschbach

22. Januar 2019, 18:41 Uhr

Was den Alkersumern der Weckruf am frühen Morgen, ist den Nieblumern der Rundzug am Vormittag: Mit Fahnen und Musik zogen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Nieblum-Goting auch in diesem Jahr am Tag ihres Stiftungsfestes durchs Dorf.

Das 139. war es, das am Abend im Haus des Gastes gefeiert wurde. Wie immer begann das Fest mit einem Stück der Laienspielgruppe – um einen alten Mann ging es dieses Mal, der aus einem Heim geflohen war und sich bei drei Damen versteckt hatte. Die Aufführung bot einen lustigen Einstieg in einen rundum gelungenen Abend, an dem Wehrführer Kai Nissen mehrere verdiente Mitglieder auszeichnen konnte. Jan Riewerts gehört der Nieblumer Wehr seit 40 Jahren an, dafür erhielt er das Brandschutzehrenzeichen in Gold. Für 30 Jahre Zugehörigkeit zur Wehr wurden Dirk Hückstädt, Markus Junge und Hauke Brett geehrt, für 20 Jahre Horst Feller, Thorsten Jacobsen und Broder Jensen.

Zu insgesamt fünf Einsätzen mussten die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr ausrücken, neben einem Küchenbrand in Goting und einem Garagenbrand in Borgsum wurden sie auch gerufen, als sich in einem Garten ein Spatz in einem Meisenknödel verheddert hatte.

Zwölf Dienste standen für alle Aktiven auf dem Programm, außerdem gab es noch jeweils sechs zusätzliche Übungsabende für Atemschützer und Maschinisten und an jedem ersten Montag eine Funk- und Fahrübung. Atemschützer der Nieblumer Wehr konnten letztes Jahr im Brandcontainer in Harrislee einen Einsatz unter realen Bedingungen proben.

65 Nieblumer und Gotinger kümmern sich in der aktiven Wehr und der Reserveabteilung um den Brandschutz in der Gemeinde, jeweils rund 20 Mitglieder haben Ehrenabteilung und Jugendfeuerwehr.

Sie alle tragen bei diversen Veranstaltungen auch zum Dorfleben bei. So veranstaltet die Feuerwehr alljährlich Anfang Februar die große Prämienmaskerade, die auch 2018 wieder ein gelungenes Fest war und in diesem Jahr am 2. Februar stattfinden soll. Kurz vor Ostern trafen die Feuerwehrleute sich zum Boßeln, im August veranstalteten sie ihr Sommerfest an der Meere, das auch wieder von vielen Inselgästen besucht wurde. Anfang November gab es für den Nachwuchs einen Fackellauf durchs Dorf, der allerdings ohne Fackeln stattfinden musste, weil offenes Feuer bei dem an diesem Abend starken Wind brandgefährlich gewesen wäre.

Nach dem offiziellen Teil spielte die Rendsburger Band „Die Doppelzentner“ zum Tanz auf – sie hatte beim Nieblumer Feuerwehrball eine Premiere, die alle begeisterte. „Morgens um halb sechs war die Tanzfläche noch voll, auch die ganz Jungen und die ganz Alten waren noch da“, berichtet Kai Nissen. „Und ich selbst war erst morgens um sieben zuhause.“