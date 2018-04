Kommunalwahl auf Föhr : Neubaugebiet hat Priorität

Noch wartet die Gemeinde Süderende auf grünes Licht aus Kiel. Investitionen in die Infrastruktur geplant.

von Peter Schulze

28. April 2018, 08:30 Uhr

Für Elke Brodersen, zweite stellvertretende Bürgermeisterin ihres Dorfes und Spitzenkandidatin der Süderender Wählergemeinschaft (SWG), hat das geplante Neubaugebiet höchste Priorität. „Wir wären gern schon weiter“, bedauert sie, dass man noch ganz am Anfang stehe. Obwohl die Aufträge für die Planungen bereits vergeben seien, befinde man sich in der Warteschleife. Noch fehle die Zustimmung aus der Landeshauptstadt, nachdem Süderende die im Landesentwicklungsplan festgelegten Obergrenzen für Wohnungsbau-Entwicklung bereits erreicht hat. In Sachen Fernwärme – einem weiteren Großprojekt der Gemeinde gemeinsam mit Oldsum – sei man dagegen auf der Zielgeraden: „Die Haushalte, die sich an dem Projekt beteiligen, sind zu 90 Prozent angeschlossen.“

Investieren will die SWG in der kommenden Wahlperiode insbesondere in die Infrastruktur. So sollen die Straßenlaternen auf LED umgestellt und die teilweise maroden Straßen sukzessive erneuert und gepflastert werden. Letzteres könne nur in kleinen Schritten geschehen, so die Spitzenkandidatin, denn wie in allen Dörfern belasten die Abschreibungen auch den Süderender Haushalt.

Nicht alles, was die Gemeindevertreter sich für die auslaufende Wahlperiode vorgenommen hatten, konnte umgesetzt werden. Anders, als etwa bei der Renovierung des Feuerwehr-Gerätehauses, tritt man bei der Erneuerung des Spielplatzes nach wie vor auf der Stelle. „Da wollen wir schon lange etwas machen und kriegen das irgendwie nicht hin“, schildert Brodersen, dass es Ideen gebe, „die sich aber alle nicht wirklich realisieren lassen“.

Persönlich hofft Elke Brodersen, dass die bereits angeschobenen Projekte nun auch umgesetzt werden. „Es ist schade, dass die Planungen immer langwierig sind und alles nicht ein bisschen schneller geht.“

Gleich drei Einzelbewerber hoffen in Süderende auf die Gunst der Wähler. Neuling Brar Hinrichsen räumt ein, erst einmal Erfahrungen sammeln zu müssen. Den weitern Ausbau der Internetgeschwindigkeit nennt er ebenso als wichtiges Ziel wie die Erneuerung der Straßen im Dorf. Darüber hinaus wünscht er sich mehr Transparenz in der Gemeindepolitik. Der schlechte Zustand der Straßen ist auch eines der Themen von Heidi Jensen. Zudem hofft sie, dass der Fahrradweg von Wyk nach Süderende bis nach Utersum ausgebaut wird. Auch dass die Laternen im Dorf seit Längerem defekt seien, ärgert die Einzelbewerberin. Hier bestehe dringender Modernisierungsbedarf. Transparenz ist auch das Thema von Cornelia Roeloffs, der dritten im Bunde. Sie tritt vor allem an, „um für das Dorf Entscheidungen zu treffen, und nicht, wie in der Vergangenheit, für Einzelpersonen“.

Süderende: Sie treten an

Unmittelbare Wahlvorschläge: Niels-Tade Riewerts, Volker Oelke, Rörd Roeloffs, Inga Jordt (alle SWG). Einzelbewerber: Brar Hinrichsen, Heidi Jensen, Cornelia Roeloffs. Auf der SWG-Liste kandidieren außerdem: Elke Brodersen, Derek Petersen, Christian Roeloffs, Günter Zierke, Jan-Erik Jensen.