Kommunalwahl : Nebel ist der Wahl-Exot

In der Amrumer Gemeinde gibt es noch keine Einheitsliste. Neben dem Bürgerblock treten zwei Parteien an.

von Petra Kölschbach

04. Mai 2018, 15:00 Uhr

Unter den Inseldörfern im Bereich des Amtes Föhr-Amrum ist Nebel bei dieser Kommunalwahl fast schon ein Exot. Denn in der Gemeinde in der Mitte der Insel Amrum gibt es auch 2018 keine Einheitsliste, neben dem Nebeler Bürgerblock (NBB) stellen sich auch zwei klassische Parteien, die CDU und die SPD, zur Wahl.

Parteien wird es also voraussichtlich auch in der nächsten Nebeler Gemeindevertretung geben, „aber es geht uns allen gemeinsam darum, etwas für Nebel und für Amrum zu erreichen“, sagt Cornelius Bendixen. Bendixen ist Spitzenkandidat der CDU und betont, dass die Christdemokraten auch in den zurückliegenden fünf Jahren „mit einer kleinen, aber aktiven Fraktion“ die Politik, die der NBB als stärkste Kraft vorgegeben habe, mitgestaltet und mitgetragen habe. „Den positiven Weg, den Nebel eingeschlagen hat, wollen wir gerne weiter mitverantworten“, so Bendixen.

Der „positive Weg“, das ist für ihn ein konsolidierter Haushalt trotz vieler Investitionen für den Ort. „Wir wollen weiter in haushälterischer Verantwortung arbeiten“, kündigt er an, und nennt dann mehrere Projekte, die angegangen oder zu Ende geführt werden sollten. An erster Stelle steht da das in die Jahre gekommene Haus des Gastes. Hier hält er eine konzeptionelle Anpassung an die Bedürfnisse aller Nutzer, nicht nur des Fremdenverkehrs, für notwendig. Außerdem wolle die CDU die Neugestaltung der Strandübergänge in Nebel und Süddorf weiterführen, „so dass dieses Projekt 2019 fertig ist“. Auch den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Süddorf und Steenodde will die CDU voranbringen. „Wir sind auf dem Weg, dass das umgesetzt werden kann“, sagt Bendixen und verweist noch auf weitere Ziele, die im Wahlprogramm der CDU formuliert sind, so eine bedarfsgerechte Betreuung von Kindern im Vorschul- und Schulalter oder eine Fortsetzung des Sanierungskonzeptes der Öömrang Skuul.

Auch die Sozialdemokraten wollen wieder in die Nebeler Gemeindevertretung gewählt werden – mit dem primären Ziel, dass Nebel vorankommt, so Spitzenkandidat Lothar Herberger. Trotzdem schwebe der SPD weiter die Schaffung einer Gesamtgemeinde Amrum vor, berichtet er. Im zukünftigen Nebeler Gemeindeparlament wolle die SPD den Fokus auf Kinder und Senioren legen, erklärt er. Seine Partei wolle sich, so berichtet Herberger, für mehr Hilfestellung für die jüngsten und die ältesten Einwohner einsetzen. So gebe es seit Jahren auf Amrum kein Essen auf Rädern mehr. „Das wollen wir wieder einrichten“, kündigt Herberger an. „Und wir brauchen bezahlbaren Wohnraum auf der Insel“, ergänzt er.

Das Haus des Gastes steht auch auf der Agenda des NBB. „Wir wollten eigentlich sanieren und das Gebäude erhalten“, berichtet Spitzenkandidatin Elke Dethlefsen, „aber im Moment sind wir im Zwiespalt, weil bei der letzten Planung die Kosten aus dem Ruder liefen“. Ob Sanierung oder Neubau, „das ist auf jeden Fall ein ganz großes Projekt. Wenn wir das anschieben, wird allein die Planung ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen“, weiß sie. „Auf jeden Fall werden wir versuchen, Fördermittel zu generieren.“ Ein „Dauerthema“, das die Gemeindevertretung auch in den nächsten fünf Jahren beschäftigen wird, ist für den Nebeler Bürgerblock der Zustand der wassergebundenen Wege im Dorf. „Unsere Infrastruktur müssen wir weiter entwickeln“, sagt Dethlefsen. Dazu gehörten auch Projekte, die die alte Gemeindevertretung angeschoben hat und die neue vollenden wird, so die Strandübergänge in Nebel und Süddorf, der Breitbandausbau und die Anschaffung eine E-Quads mit Trailer und Boot, mit dem Rettungskräfte am weitläufige Nebeler Strand schneller zum Einsatzort gelangen können.

Dethlefsen lobt die gute Zusammenarbeit in der Nebeler Gemeindevertretung auch über Parteigrenzen hinweg. „Entscheidungen fallen fast immer einstimmig, wir wollen fast immer in eine Richtung gehen“, sagt sie. „Aber bei uns haben die Wähler immerhin noch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Listen zu wählen.“

Sie kandidieren:

CDU: Unmittelbare Wahlvorschläge Cornelius Bendixen, Martin Drews, Jan Oppermann, Henning Claußen, Hans-Peter Traulsen, Hinrich Friedrichs. Auf der CDU-Liste kandidiert außerdem Marc Isemann.

SPD: Unmittelbare Wahlvorschläge und Liste: Lothar Herberger, Tobias Lankers, Philipp Joroch, Georg Neisen, Klaus Jessen, Elke Martens-Herberger.

NBB: Unmittelbare Wahlvorschläge Elke Dethlefsen, Lars Jensen, Christian Peters, Helmut Bechler, Mario Bruns, Traute Diedrichsen. Auf der NBB-Liste kandidieren außerdem Tewe Thomas, Marwin Gerrets, Kinka Tadsen, Jan Hansen und Nils Gereke.