Natur ganz nah erleben

Das „Green-Screen“-Festival kommt wieder mit drei ganz besonderen Filmen nach Wyk

von Petra Kölschbach

25. Juli 2019, 19:00 Uhr

Wyk | Zum neunten Mal werden an den Standorten

des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z) vor der Eröffnung des Internationalen Naturfilmfestivals „Green Screen“ in Eckernförde drei ausgewählte Filme gezeigt. Natürlich auch wieder im Kino am Wyker Sandwall. Am Mittwoch, 7. August, ab 10 Uhr haben die Leser des Insel-Boten die Gelegenheit, umsonst dabei zu sein und – wie jedes Jahr – ihre Stimme für einen der drei Filme abzugeben.

In 14 Orten zwischen Nord- und Ostsee entscheiden die sh:z-Leser zwischen 29. Juli und 1. September über den vom Verlag gestifteten Publikumspreis. In den vergangenen acht Jahren haben 23.000 Leser die Veranstaltungen besucht – und die Nachfrage steigt jedes Jahr. Der mit 2500 Euro dotierte Preis wird dann neben vielen weiteren Auszeichnungen auf der Festival-Gala am 14. September in Eckernförde verliehen.

Zur Einstimmung hier schon mal ein paar Einzelheiten über die drei Filme:





Herrscher einer vergessenen Welt – Biokos Drills

von Oliver Goetzl, Deutschland 2019, 55 Minuten, ab sechs Jahren

Dies ist der weltweit erste Film über wilde Drills. Es handelt sich um die größte Affenart der Erde – von den Menschenaffen abgesehen – und um eine ausgesprochen charismatische Art. Die Tiere sind extrem scheu, sehr selten und stark gefährdet. Sie leben vor Äquatorialguinea auf der Insel Bioko, einem Hotspot der Biodiversität. Drills sind kaum erforscht, die Aufnahmen in dieser Dokumentation sind neu für die Filmwelt und das dargestellte Verhalten auch für die Wissenschaft.

Der Film zeigt außerdem zum ersten Mal die Eiablage der größten Schildkröte der Erde, der Lederschildkröte, bei Tag aus verschiedenen Perspektiven und mit der Drohne gedreht, sowie den dramatischen Weg der Babyschildkröten zum Ozean – ebenfalls mit ungewöhnlichen Bildern bei Tageslicht.

Noch nie zuvor gedreht ist auch der beeindruckende Weg von Grundeln zu ihren Nahrungs- und Laichgebieten oberhalb von Wasserfällen. Sie verlassen das Wasser, umgehen Stromschnellen und erklimmen Wasserfälle senkrecht. Als weiteres Beispiel für die ungekannte Biodiversität Biokos dient das Leben in einer Vulkan-Caldera, in der sich die größte Anzahl an Affenarten Afrikas befindet.





Die verrückte Welt der Hörnchen

von Yann Sochaczewski, Deutschland 2019, 50 Minuten, ab sechs Jahren

Hörnchen gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Tieren der Welt. Überall sind sie zu sehen, sie begleiten uns auf Spaziergängen im Park oder im Wald und amüsieren uns mit ihren akrobatischen Kletterkünsten. Die Hörnchen haben mittlerweile fast alle Lebensräume unserer Erde besiedelt, wir begegnen ihnen in Städten, im Wald, in Wüsten, in den Bergen und im Hohen Norden.

„Die verrückte Welt der Hörnchen“ erzählt spannende und unterhaltsame Geschichten aus der Welt eines der populärsten Säugetiere unseres Planeten. Manche Hörnchen können fliegen, viele leben am Boden oder in Bäumen und einige bevorzugen die Kälte oder die Hitze. Ob Jung oder Alt, es gibt kaum Menschen, der sich dem Charme eines drollig dreinschauenden Hörnchens mit vollen Backen entziehen können. Die Vielfalt im Reich der Hörnchen ist beeindruckend. „Die verrückte Welt der Hörnchen“ entführt den Zuschauer in die faszinierende Welt dieser kleinen Wesen und zeigt, wie sie sich auf der ganzen Welt erfolgreich behaupten konnten. Der Film bietet eine bunte Mischung aus Information, Unterhaltung und Faszination als Erlebnis für die ganze Familie.







Elefanten hautnah – Giganten mit Gefühl

von Jens Westphalen und Thoralf Grospitz, Deutschland 2019, 50 Minuten, ab sechs Jahren

Afrikas Elefanten sind Giganten und die größten Säugetiere, die über unsere Erde ziehen. Einst waren sie weit über den Kontinent verbreitet, doch die „Grauen Riesen“ werden immer seltener. Nur in Botsuana gilt ihr Bestand mit über 130.000 Tieren als gesichert, durch strengen Schutz und eine konsequente Anti-Wilderei-Politik.

Elefanten sind majestätisch und kraftvoll, die Herrscher der Savanne. Ihr Gedächtnis ist sprichwörtlich: Ein Elefant vergisst nie, heißt es. Aber die Tiere sind auch einfühlsam, hilfsbereit und sanftmütig. Ihre Fähigkeiten sind erstaunlich: Wie kommunizieren die Riesen miteinander? Und warum tauchen sie, wie auf ein geheimes Kommando, zu Hunderten zeitgleich an bestimmten Orten auf?

Monatelange Dürre, glühende Hitze und ein paar trockene Gräser – um in der ausgedörrten Savanne zu überleben, legen Elefanten unglaubliche Strecken zurück. Dank ihrer hochsensiblen Sinne spüren sie über Kilometer entfernte Wasserstellen auf und wandern tagelang, um aus schlammigen Wasserstellen zu trinken.

Ihre Intelligenz und der ausgeprägte Familiensinn, ihr starker Zusammenhalt und die Fähigkeit, über weite Distanzen miteinander zu kommunizieren helfen den majestätischen Tieren zu überleben. Afrikas Elefanten sind viel intelligenter, als wir je vermutet hätten. Bis heute geben uns die „Grauen Riesen“ Rätsel auf. Was wissen wir tatsächlich über sie?

Mehr als zwei Jahre reisten die vielfach ausgezeichneten Tierfilmer Thoralf Grospitz und Jens Westphalen durch das südliche Afrika und waren den „Giganten mit Gefühl“ auf den Fersen. Mit „Elefanten hautnah“ zeichnen sie ein komplexes Bild dieser Ikone Afrikas und geben intime Einblicke in das Leben der größten Landsäugetiere der Erde.