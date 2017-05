In Wyk : Nagelköder am Hundestrand

vergrößern 1 von 1 Foto: polizei 1 von 1

Am Hundestrand beim Wyker Flugplatz wurden mit Nägeln gespickte Köder ausgelegt. Das berichtet die Polizei. Eine Hundebesitzerin erschien heute bei der Polizei in Wyk und erstattete eine Strafanzeige. Ihr Hund hatte zuvor am Hundestrand, Höhe Flugplatz, Käsestückchen aufgenommen, die ungefähr drei Zentimeter lange Nägel enthielten. Laut Polizeibericht wurden noch etliche weitere mit Nägeln gespickte Köder am Hundestrand gefunden. Sie lagen am Rand des asphaltierten Weges im Bereich des Dünengrases. Die Polizei bittet um Hinweise unter

✆ 04681/580470.



von ib

erstellt am 31.Mai.2017 | 16:06 Uhr