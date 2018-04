FSV Wyk : Nachwuchsteams starten erfolgreich

Zwei Siege und zwei Niederlagen standen zu Buche. Herrenmannschaft betreibt Wiedergutmachung.

von hrh

01. April 2018, 08:30 Uhr

Zwei Siege und zwei Niederlagen verbuchten vier Fußball-Nachwuchsteams des FSV Wyk bei ihrem Neustart in diesem Jahr.

Am besten lief es für die B-Junioren, die ihr Heimspiel gegen TSB Flensburg klar mit 6:1 (3:0) gewannen. Nach ausgeglichen verlaufener Anfangsphase sorgten Treffer von Ramon Remus, Bosse Petersen und Fatlind Selmonaj für die beruhigende Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter zwar auf 1:3 heran, aber weitere Treffer durch Ramon Remus (2) und Leander Oldenburg machten den klaren Sieg perfekt.

Der zweite Erfolg ging auf das Konto der E-Junioren, die auf eigenem Platz gegen RW Niebüll III mit 6:4 (2:1) gewannen. Die Schützlinge von Ralf Nissen gerieten zwar schnell mit 0:1 in Rückstand, übernahmen dann aber das Kommando. Zwei Treffer von Kacper Majewski sorgten für eine verdiente Pausenführung. In Halbzeit zwei trafen nach dem vorübergehenden 2:2-Ausgleich noch Kacper Majewski, Riewert Wögens, Tibo Stauvermann und Szymon Kakowski auf Seite der Hausherren.

Eine unglückliche 1:2 (0:1)-Niederlage kassierten die D-Junioren auf Sylt gegen den SC Norddörfer. Die Föhrer waren über die gesamte Partie spielbestimmend, trafen aber das Tor nicht. Der Gegner dagegen war kurz vor der Halbzeitpause nach einem Konter erfolgreich und nutzte im zweiten Durchgang einen weiteren zur 2:0-Führung. Dem konnte die FSV-Vertretung kurz vor Schluss durch Jona Tophinke nur noch den Anschlusstreffer entgegensetzen.

Böse unter die Räder kam das Team der C-Junioren in Tönning gegen die SG Tönning-O-W. Das Debakel nahm bereits in der ersten Halbzeit seinen Lauf: Die Föhrer verschliefen den ersten Durchgang komplett und gingen mit einem Rückstand von sage und schreibe 1:7 in die Halbzeitpause. Doch die Mannschaft steckte die Gegentreffer gut weg und nach dem Seitenwechsel erzwang der FSV einen ausgeglichenen Spielverlauf. Mit der Folge, dass jetzt beide Seiten nur noch jeweils einmal trafen.

Erste Mannschaft macht Schlappe wett

Nach dem enttäuschenden Neustart nach der Winterpause (0:2 gegen den TSV Drelsdorf) betrieb die erste Herrenmannschaft des FSV Wyk jetzt in der Auswärtsbegegnung gegen den TSV Stedesand Wiedergutmachung: Von Beginn an überzeugten die Föhrer und lieferten eine spielerisch starke Vorstellung ab. Die drückende Überlegenheit führte allerdings lediglich zu einer knappen 1:0-Pausenführung durch Melf Sönnichsen in der 27. Spielminute).

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Fast nur ein Spiel auf ein Tor und wieder nur ein FSV-Treffer. Erneut war Melf Sönnichsen der Schütze (49.). Der hochverdiente Sieg hätte höher ausfallen müssen.

Für den FSV spielten: Jörn Majchczack; Malte Lorenzen, Hanno Helmcke, Ole Jensen, Steve Kurowski, Teetje Zierke, Sezent Nedzhib, Nils Asmussen, Melf Sönnichsen, Christian Baumann und Mats Diedrichsen (Frerk Jensen).