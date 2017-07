Golfsport auf Föhr : Nachwuchs schlägt sich wacker

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

Weit brauchte der insulare Golf-Nachwuchs nicht zu fahren, als jüngst ein Heimspiel in der Jugendliga Nord auf dem Spielplan stand. Die Jugendliga ist eine privat organisierte Golfliga, die in ganz Schleswig-Holstein in verschiedenen Klassen ausgespielt wird.

Zwei gegnerische Teams hatten sich auf den Weg nach Föhr gemacht. Und obwohl sie nur Außenseiter waren, hielten die Hausherren tapfer dagegen, wurden allerdings hinter dem Team vom Golfclub Aukrug (plus 101) und dem Hamburger Golf-Club Falkenstein (103) nur Tagesdritter (139).

von ib

erstellt am 08.Jul.2017 | 09:00 Uhr