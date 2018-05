TSV Amrum : Nachwuchs feiert Siege

D-Junioren gelingt Revanche gegen Niebüll. Amrums „E“ gewinnt Spitzenspiel bei der SG Dörpum/Drelsdorf.

03. Mai 2018, 19:00 Uhr

Die D-Junioren des TSV Amrum empfingen im Mühlenstadion den TSV Rot-Weiß Niebüll II. Das Hinspiel hatten die Insulaner mit 2:5 verloren. Dafür wollten sie sich revanchieren und die TSV-Kicker waren von Beginn an tonangebend und machten das Spiel. Dennoch gerieten sie in Rückstand. Davon ließen sich die Amrumer aber nicht beirren und glichen im Gegenzug zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause trafen die Gäste zum zweiten Mal und die Insulaner gingen mit einem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeber und kämpften um jeden Ball. Gekonnt vollendeten sie ihre Kombinationen und drehten das Spiel. Am Ende gewannen die Amrumer verdient mit 6:2. Am kommenden Sonntag treten die D-Junioren bei der SG Mitte NF an.

TSV: Johannes Müller, Max Isemann, Jacob Traulsen, Paul Jung, Ole Sturm, Immanuel Adolph (1 Treffer), Ben Randow (1), Sontje Thomas (2), Julian Banneck (2), Yannik Krug und Gian Wand.

Die E-Junioren des TSV Amrum traten derweil auswärts zum Spitzenspiel bei der SG Dörpum/Drelsdorf an. Erster gegen Zweiter, beide Teams mit jeweils sechs Punkten auf dem Konto. Die Gastgeber lagen vor der Partie lediglich aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Insulanern. Bei bestem Fußballwetter sorgten die Amrumer für eine Überraschung: Ungewohnt wach und konzentriert gingen sie ins Spiel und übten von Beginn an viel Druck aus. Ihre mutige Spielweise wurde mit der frühen 1:0-Führung belohnt. Das Selbstvertrauen der Inselkicker stieg weiter und sie zeigten sich in der Folgezeit sehr treffsicher. 4:0 stand es vor dem Ende der ersten Halbzeit, als die TSV-Junioren ihr erstes Gegentor kassierten, sodass es mit einer 4:1-Führung in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Hausherren den Schwung des späten Treffers vor der Halbzeit mit. Die Amrumer fanden nicht zu ihrem Spiel zurück und taten sich schwer, strukturierte Aktionen zu zeigen. Doch den Gastgebern gelang lediglich ein weiteres Tor, sodass die TSV-Kicker am Ende einen 4:2-Auswärtssieg verbuchten. Nun sind die jungen Fußballer Spitzenreiter und wollen diese Position in den nächsten Spielen verteidigen.

Für die „E“ spielten Moje Genzel (TW), Nico Engels, Matthies Bendixen, Jakub Manka, Moritz Kruggel, Matthis Bäder, Daniel Kruggel, Jonathan Hansen, Elija Adolph und Rune Claußen.