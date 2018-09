TSV Amrum : Nachwuchs feiert Heimerfolge

E-Junioren siegen auch im dritten Spiel und bleiben an der Tabellenspitze. C-Junioren fahren ersten „Dreier“ ein.

von mdo

17. September 2018, 17:15 Uhr

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen hatten die E-Junioren des TSV Amrum einen Start nach Maß hingelegt. Ihre dritte Partie bestritten die Inselkicker gegen den TSV aus Niebüll, der zuvor ebenfalls zwei Siege eingefahren hatte. Die Gastgeber gingen verdient mit 1:0 in Führung, ließen nur wenige Chancen zu und führten zur Halbzeitpause mit 3:0.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Rot-Weißen zu ihrem ersten Tor. In der Folge erhöhte der TSV auf 5:1, ehe die Gäste in der letzten Minute ein weiteres Mal trafen. Am Ende konnten sich die Inselkicker über einen hochverdienten 5:2-Sieg freuen und verteidigten ihre Tabellenführung souverän (neun Punkte, 18:9 Tore).

Für die „E“ spielten Jonathan Hansen (TW), Matthis Bäder, Daniel Kruggel, Rune Claußen, Jakub Manka, Nico Engels, Nick Isemann, Moritz Kruggel, Ruben Jung, Fredrik Grzybowski, Till Klein und Sontje Thomas.

Nach zwei Niederlagen wollten die C-Junioren endlich ihren ersten Sieg feiern. Sie empfingen im heimischen Mühlenstadion die zweite Mannschaft der Husumer SV. Während der TSV anfangs seine guten Chancen nicht verwerten konnte, nutzten die Gäste nach etwa 20 Minuten ihre erste Kontermöglichkeit zur Führung. Mit dem Pausenpfiff erzielte Amrums Victor Quedens per Abstauber den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Insulaner für ihren Einsatz und gewannen durch Tore von Immanuel Adolph (2), Michel Hoff und Tim Ziegler, der in der Nachspielzeit einen Strafstoß verwandelte, mit 5:1. „Das war heute richtig klasse. In der zweiten Hälfte haben wir den Sack endlich mal zugemacht“, sagte TSV-Coach Marco Wiedemann nach dem ersten Saisonerfolg.

Für die „C“ spielten Moritz Ingwersen (TW), Jacob Traulsen, Tim Ziegler, Markus Schmidt, Leif Peters, Gian Wand, Paul Jung, Victor Quedens, Michel Hoff, Immanuel Adolph und Julian Banneck.