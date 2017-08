Föhr : Musizieren, die Insel erkunden und zum Abschluss ein Konzert

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

Schon seit vielen Jahren veranstaltet der Verein „Jeunesses Musicales NRW“ in Zusammenarbeit mit einem französischen Partner deutsch-französische Musikferienprojekte für Kinder und Jugendliche in Deutschland und Frankreich. Dabei wird regelmäßig auch die Nieblumer Schlee-Schule angesteuert.

Für 29 Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren stehen dort derzeit wieder neben Orchester, Chor und Kammermusik Sprachanimation, Sport und Spiele sowie Ausflüge in die Umgebung auf dem Programm.

Zum Abschluss des zweiwöchigen Projektes präsentieren die Teilnehmer das in dieser Zeit erarbeitete Programm in einem öffentlichen Konzert am kommenden Freitag, 11. August, um 19 Uhr im Utersumer Taarepshüs. Auf dem Programm stehen dann Chor-, Orchester- und Kammermusik von Klassik bis Pop und Rock sowie Filmmusik, Jazz-Standards und vieles mehr.