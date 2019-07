von Petra Kölschbach

24. Juli 2019, 19:14 Uhr

Föhr | Am Freitag geht es los: Mit insgesamt fünf Konzerten kommt das Schleswig-Holstein Musik Festival in diesem Jahr nach Föhr. Neben Veranstaltungen in den Kirchen von Boldixum und Nieblum sowie dem Museum Kunst der Westküste wird es

auch wieder einen Abend an Bord einer Fähre geben. Außerdem ist ein Kinderkonzert

in Wyk geplant.

