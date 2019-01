Föhr : Musik für die Jüngsten

Die Kreismusikschule bietet einen Kurs für kleine Kinder an. Sie sollten von einem Erwachsenen begleitet werden.

von ib

31. Januar 2019, 17:07 Uhr

wyk | Ab Februar bietet die Föhrer Bezirksstelle der Kreismusikschule Nordfriesland in der Wyker Feldstraße wieder einen Kurs „Musikzwerge I“ für Kinder von 18 Monaten bis drei Jahren mit einem Eltern- oder Großelternteil an. Er beginnt am kommenden Dienstag, 5. Februar, und findet von 10.30 Uhr bis 11 Uhr statt.

Die Musikzwerge musizieren zusammen in kleinen Gruppen. Es wird gesungen, getanzt, mit Glöckchen, Klangstäben und Trommeln gespielt. Dieses Programm lässt Kinder erleben, wie viel Freude im gemeinsamen Singen, Tanzen und Musizieren liegt. Anmeldungen bei der Wyker Kreismusikschule unter ✆ 04681/8606.