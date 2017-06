Muko-Lauf: Rennen für den guten Zweck

vergrößern 1 von 1 Foto: buz 1 von 1

Der Erlös kommt Mukoviszidose-Patienten zugute: Schon deshalb ist der Amrumer Muko-Lauf etwas Besonderes. Der erlebte in diesem Jahr seine 14. Auflage und gehört auf der Insel längst zur Pfingst-Tradition. Bei Sonnenschein und milden Temperaturen meisterten knapp 600 Läufer die Strecken, die von moderaten 4,5 bis anspruchsvollen 26,5 Kilometern reichten. Dabei zeigte insbesondere der weiche Kniepsand so manchem Akteur seine Grenzen auf. Und wenn in diesem Jahr auch keine Rekorde zu vermelden waren: Ihren Spaß hatten die Teilnehmer angesichts des guten Zwecks allemal. Seite 9



von Peter Schulze

erstellt am 05.Jun.2017 | 17:31 Uhr