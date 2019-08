Auf Amrum : Molenfest in Steenodde abgesagt

Wettervorhersagen kündigen Südwind und Regen an.

von Insel-Bote

15. August 2019, 15:44 Uhr

Nebel | Das für Sonnabend geplante Molenfest in Steenodde wurde von den Verantwortlichen abgesagt. Grund sind die Wettervorhersagen: Die Regatten, mit vorwiegend Kindern in den Booten, sind vom Wind bedroht. Zudem gefährden Südwind und Regen die Technik auf der Bühne. Ein Ersatztermin wurde bereits festgelegt: Ein neuer Versuch mit Fest, Regatten und Open Ship soll am Sonnabend, 31. August, ab 15 Uhr stattfinden.