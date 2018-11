Föhr : Mit viel Geduld und Zahnpasta

In der Wyker Wattwerkstatt: Am Donnerstag kann Bernstein bearbeitet werden.

von ib

14. November 2018, 18:02 Uhr

Es ist gar nicht so einfach, aus einem groben Steinklumpen ein glitzerndes Schmuckstück zu machen. Neben Geschicklichkeit und Geduld benötigt man dazu beim Bernstein schleifen in der Wattwerkstatt in der Badestraße auch jede Menge Zahnpasta. Morgen, Donnerstag, um 14 Uhr kann man dort einen Stein bearbeiten.