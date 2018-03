In Süderende : Mit dem Forscher-Virus infiziert

Kirchengeschichte ist sein Steckenpferd: Jetzt hat Joachim Taege ein Buch über die Historie St. Laurentiis geschrieben.

von ger

27. März 2018, 18:30 Uhr

Es liest sich wie ein spannender historischer Roman, auf dessen Spuren man aber (fast) jederzeit wandeln kann und dessen „Handlungsort“ seit Jahrhunderten seinen festen Platz hat und immer noch mit viel Leben gefüllt wird: „Die St. Laurentii-Kirche“ heißt das 96 Seiten umfassende Buch (Broschur) im Din-A-5-Format von Joachim Taege, dessen Leidenschaft für Kirchenhistorie nicht erst erweckt werden musste, sondern schon immer vorhanden war. Der Kontakt zu Pastor Dirk Jeß und der Gemeinde ließ das Feuer der Leidenschaft noch einmal stärker auflodern, so dass Taege seit 2015 ehrenamtlich Führungen in der Süderender Kirche übernahm.

Wie es vielen wissenschaftlichen Untersuchungen zu eigen ist, dass sie durch Fragen und nicht durch Antworten vorangetrieben werden, gelangte auch Taege durch die Fragen der Besucher immer tiefer in die Materie. Seit dem Sommer 2015 versuchte er, Antworten zu finden und infizierte sich mit dem „Forschervirus“. Sowohl Pastor Jeß als auch viele Gemeindemitglieder konnten ihm bei seinen Recherchen helfen, die ihn auch zum Landeskirchenamt der Nordkirche in Kiel führten. Weitere schriftliche Quellen fand er in den Räumen der Alkersumer Ferring-Stiftung und im Dr. Carl-Häberlin-Friesenmuseum in Wyk, beim Landesarchiv in Schleswig und dem Landesamt für Denkmalpflege in Kiel.

In der Ferring-Stiftung befindet sich das Kirchenarchiv der Inselkirchen – für Taege ein Schatz von kaum überschaubarem Wert. Dankbar zeigte er sich auch für die gute Kooperation mit der Druckerei Breklumer Print-Service, die zügig und kompetent den Weg vom Skript zum fertigen Buch begleitet hatte.

„Es öffnete sich Tür um Tür“ erklärt Taege seine Nachforschungen, ergänzt aber, dass die Mauern des mittelalterlichen romanischen Gemäuers, dessen Geschichte bis weit in das zwölfte Jahrhundert hineinreiche, noch viele Schätze beherberge.

Mit historischen Karten und farbigem Fotomaterial führt Taege den Leser durch die alte Kirche, die mitten im Kirchspiel liegt, von den zugehörigen Gemeinden umringt. So erhält der Interessierte Informationen über den Kirchenbau, das Vorhaus, die Glocken oder das Kirchenschiff. Da die St.-Laurentii-Kirche auch, so der Autor, eine „museale Hüterin von Kunstgegenständen und historischer Ausstattung“ ist, werden auch Geschenke kunstfreundlicher Spender genau erklärt und sind dank der Fotos bei einem Besuch sofort wiederzuentdecken. Die barocke Gewölbemalerei findet ebenso Erklärungen wie das Taufbecken aus dem zwölften Jahrhundert, die Confitenten-Lade und der Witwenstock.

Eng mit der Kirchenhistorie verwoben ist die Seefahrtgeschichte der Insel, was sich besonders deutlich in dem Leben des berühmten Pastors Richardus Petri (17. Jahrhundert) widerspiegelt, der nämlich nicht nur als Gemeindehirte tätig war, sondern auch die erste Navigationsschule der Insel gründete.

Auch wer um Kirchen eigentlich einen Bogen macht, wird an dem historischen Werk von Joachim Taege kaum vorbeikommen, denn seine Leidenschaft für Historisches ist ansteckend.

Im Ostergottesdienst in Süderende wird sein Werk vorgestellt werden. Herausgeber ist die Kirchengemeinde St. Laurentii, der gesamte Erlös soll zu 100 Prozent der Gemeinde zugute kommen. Käuflich erwerben kann man das Buch an Ort und Stelle nach der Feier und sich damit auf einen Osterspaziergang der besonderen Art durch die Jahrhunderte machen.