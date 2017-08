Föhrer Federvieh : Mit 77 Kikerikis zum Sieg gekräht

vergrößern 1 von 1 Foto: bos 1 von 1

Selbst bei dem Trubel, der am Wochenende am und um den Wyker Binnenhafen herrschte, brauchte man die Veranstaltung des Föhrer Kleintierzuchtvereines U41 an der Westkaje nicht lange zu suchen. Denn dort stand das Wettkrähen der stimmgewaltigsten Föhrer Hähne auf dem Programm und das anwesende Federvieh gab wirklich sein Bestes, um die Jury von seinem Können zu überzeugen.

Wer möchte, kann in das Gehabe der Hähne ein Abbild der menschlichen Gesellschaft hinein interpretieren: Nicht, wer am lautesten schreit, gewinnt, sondern, wer dies am beständigsten tut. Denn die meisten Kräher innerhalb einer Stunde führten bei diesem Wettbewerb zum Sieg. Auch sonst gab es viel Menschliches zwischen den 27 Kandidaten, denn die Kleinen, offenbar frustriert ob des Minderwuchses, waren die Lautesten, es gab böse Blicke zum Käfignachbarn, bloß weil der einen schöneren Kamm hatte, und es gab die schmollenden Tiere, die keinen Ton zustande brachten. Böse Zungen behaupteten, dass der Verkaufswagen mit den Asiatischen Spezialität extra nah an das Veranstaltungsgelände gerollt wurde, quasi als Motivationshilfe für stimmfaule Federträger.

Pünktlich um 11 Uhr ging es dann los, wobei die Aussteller gleichzeitig als Jury fungieren mussten, so dass jeweils drei Hähne von einem „Zähler“ beaufsichtigt wurden. Es gab eine Jugend- und eine Erwachsenenkonkurrenz und besonders über die jüngeren Teilnehmer freute sich Vereinsvorsitzender Frank Lubomierski. „Wir sind ja nach fast 20 Jahren Pause heute erst das zweite Mal wieder in Aktion, weil wir uns in den letzten Jahren von einem Mitgliederschwund erholen konnten“, erklärt er. Das neue Wachstum des Vereins liege daran, dass die Menschen sich wieder mehr für die Natur interessierten und dass Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder glauben, die Milch komme aus dem Tetra-Pack. „Wir sind wieder über 50 Kleintierfreunde“, freut sich Lubomierski,. „Viele, die als Kind bei uns im Verein waren, kommen jetzt mit ihren eigenen Kindern zurück.“

Mit der Zahl der Mitglieder wächst auch die Rassenvielfalt: Es gibt Appenzeller, New-Hampshire-Hühner, Welsumer, die langbeinigen italienischen und englischen Vertreter, Zwerg-Wyandotten und die Barnefelder. Klingt ein bisschen nach Wurst- und Käsetheke, ist aber harter Wettkampf. Zumal zum ersten Mal Konkurrenz vom Festland dabei war, denn Züchterin Burchard reiste mit ihrem Kräh-Champion „Franz“ eigens aus Plön an.

Aber die Föhrer Kammträger ließen sich nicht verwirren und bei der Jugend siegt mit 77 Lauten der Vogel von Raik Mengel, gefolgt von Oluf Petersen (62 Kräher) und Jenny Cristiansen (54). Bei den Erwachsenen nahm der Chef diesmal das Zepter selbst in die Hand und so siegte Frank Lubomierski (73) gefolgt von Janette Carstensen (66) und Heiko Cristiansen (64).

„Ein Super-Event, bei dem auch die Zuschauer ihren Spaß hatten“, resümierte Frank Lubomierski, „wir sind im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei.“

Was mit dem stummen Hahn passiert ist, ist nicht bekannt. Der Asia-Imbiss jedenfalls freute sich über gute Geschäfte.





von bos

erstellt am 15.Aug.2017 | 13:13 Uhr