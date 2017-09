rücktritt : Midlum sucht neuen Bürgermeister

vergrößern 1 von 1 Foto: len 1 von 1

von Peter Schulze

erstellt am 21.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Überraschung in Midlum: Die Gemeinde ist derzeit auf Bürgermeistersuche. Der bisherige Amtsinhaber Stefan Hinrichsten hat seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen bekanntgegeben. Derzeit führt die stellvertretende Bürgermeisterin Frauke Vollert die Amtsgeschäfte. Nach der Gemeindeordnung bleiben fünf Monate Zeit, länger darf die Stellvertretung nicht dauern. In dieser Zeit muss die Kandidatensuche erfolgreich abgeschlossen sein. Mit Rücksicht auf die Kommunalwahl am 6. Mai des kommenden Jahres könnte diese Regelung allerdings wohlwollend ausgelegt werden. Zwar weist Harry Schröder, Leiter der Kommunalaufsicht beim Kreis Nordfriesland, auf die gesetzlichen Bestimmungen hin. Aber, so Schröder: „Wir werden keinen unnötigen Druck machen, wenn die Gemeindevertreter sich einig sind“.