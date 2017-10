The Chambers : Meisterschüler spielen Klassik

vergrößern 1 von 1 Foto: ib 1 von 1

von ib

erstellt am 02.Okt.2017 | 16:30 Uhr

Das Solistenensemble „The Chambers“ gibt morgen, Dienstag (3.), um 20 Uhr ein Konzert in der Boldixumer St.-Nicolai-Kirche. Die jungen Virtuosen präsentieren unter anderem klassische Musik von Bach, Paganini, Saint-Saëns, Vivaldi und George Gershwin. In dem Solistenensemble spielen junge Musiker, Meisterschüler an der Hochschule für Musik Köln, sowie Preisträger der wichtigsten internationalen Wettbewerbe. Die Musiker aus vielen Teilen Europas, sind hervorgegangen aus der Jungen Philharmonie Köln. Karten im Vorverkauf bei allen Tourist-Informationen auf Föhr, unter www.foehr.de und bei „BuBu“ am Wyker Sandwall.