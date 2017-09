Föhr und amrum : Mein Freund, der Baum

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Baum ist nicht gleich Baum und Bäume waren schon immer da. Tausende von Jahren über zig Generationen hinweg begleiten sie die Menschen und ihre Geschichte. Sie haben Kriege, Brände und Wetterkatastrophen überstanden und geben Mensch und Tier Schutz, Sauerstoff, Nahrung und Medizin.

Darüber und über noch viel mehr sprach der Naturliebhaber, Baumfreund und begeisterte Naturfotograf Conrad Amber in informativen und zum Nachdenken anregenden Vorträgen auf Amrum und Föhr. Organisiert wurden diese Abende vom Föhrer Immobilienmakler Thomas Müller. Er hatte Conrad Amber selbst vor einiger Zeit an einem Vortragsabend erlebt. „Seit diesem Abend hat sich meine Sicht auf Bäume völlig geändert, ich habe jetzt ein ganz anderes Bild von ihnen“, so Müller bei der Begrüßung des Publikums im Norddorfer Seeheim.

Seit zwei Jahren hält Conrad Amber diese Vorträge. Er reiste und wanderte fünf Jahre durch Mitteleuropa, um uralte Bäume und die letzten Urwälder zu entdecken, sie fotografisch festzuhalten und ihre Geschichten kennenzulernen. „Bäume sind unsere Begleiter und Zeugen aus der Vergangenheit. Sie sind Mahnmale, Kulturdenkmale, Persönlichkeiten und auch Wegweiser“, sagte Amber, der sich seit Jahren intensiv mit Wäldern und Bäumen beschäftigt.

Bei seinem Vortrag auf den Inseln zeigte er imposante und eindrucksvolle Fotos der „Linde von Linn“ die im Jahr 1330 in Linn im schweizer Kanton Aargau gepflanzt wurde, und der 700-jährigen „Linde von Heede“ im Emsland mit einem 19 Meter breiten Stamm und einer Baumkrone von 38 Meter Durchmesser.

Knorrige Lärchen, mächtige Eichen, den älteste Lärchenwald oder den höchsten Zirbenwald zeigte und erklärte Conrad Amber anschaulich dem Publikum, das gespannt den Geschichten um die Bäume lauschte.

Anhand eines einfachen Rechenexempels veranschaulichte er den Wert eines Baumes am Beispiel einer hundertjährigen Eiche. Sie besitzt 600 000 Blätter, alle in unterschiedlicher Form, mit einer Gesamtblattoberfläche von 1200 Quadratmetern. Die Photosynthese, also „das Atmen“, betreibt die Buche sechs bis sieben Monate pro Jahr und entnimmt der Luft dabei sechs Tonnen giftiges Kohlendioxid und spendet 4,5 Tonnen Sauerstoff zum Atmen. In einem Jahr nimmt sie außerdem eine Tonne Feinstaub auf und bindet ihn in der Biomasse. Im Durchschnitt macht eine Buche das 200 Jahre lang und verdunstet täglich bis zu 400 Liter Wasser.

Wenn dieser Baum ersetzt werden müsste, müssten 2000 Jungbäume mit je 1,5 Kubikmetern Baumkrone gepflanzt werden – Kostenfaktor rund 150 000 Euro. Ernüchternd: Der reine Holzwert dieser Buche liegt maximal bei 500 Euro.

Conrad Amber will mit seinen Vorträgen erreichen, dass die Menschen sich wieder bewusst werden, dass sie in Abhängigkeit von der Natur und den Bäumen leben. „Gebt dem Baum die Würde zurück. Das impliziert für mich, dass man ihn als Lebewesen anerkennt, schätzt und für die Nachwelt erhält“, so Conrad Amber. „Man müsste nichts weiter unternehmen, außer nichts zu tun, das wäre gut. Damit die Natur wieder Natur werden darf und nicht unserem menschlichen Ordnungssinn untergeordnet wird“.