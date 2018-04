Kommunalwahl auf Föhr : Mehrzweckhalle soll neuer Treffpunkt werden

Geplant ist ein zentraler Ort im Dorf als Tagungsort für die Gemeindevertreter. Auch kleine Feiern sollen hier abgehalten werden können.

von Peter Schulze

27. April 2018, 21:00 Uhr

Dass es in Borgsum keine großen Baustellen gibt, betont Hauke Junge, Spitzenkandidat der Borgsumer Wählermeinschaft (BWG). Die Straßen im Dorf seien gut in Schuss und auch die Marschwege würden jährlich repariert. Investiert werden soll in den kommenden Jahren aber dennoch. Geplant ist ein zentraler Ort im Dorf: Eine Mehrzweckhalle als Tagungsort für die Gemeindevertreter, in der auch kleine Feiern abgehalten werden können. Umgebaut werden soll zu diesem Zweck ein bisher als Fahrrad-Verleih genutztes Gebäude. Energiebewusst soll vorgegangen werden und Solartechnik zum Einsatz kommen, betont der Spitzenkandidat. In der Folge könnte die Straßenbeleuchtung mit Strom versorgt werden.

Auch eine Premiere kündigt Junge an, die mit einer Neuanschaffung verbunden sei: Erstmals sollen in diesem Jahr die Straßenlaternen mit einer Weihnachtsbeleuchtung versehen werden. Insgesamt geht Junge optimistisch in die neue Wahlperiode. Und hofft, „dass die Zusammenarbeit mit der neuen Gemeindevertetung ebenso gut funktioniert, wie in den vergangenen zehn Jahren, die ich dabei bin“.

Bürgermeister Norbert Nielsen tritt als Einzelbewerber an. Er wolle vom ganzen Dorf bestätigt werden, und nicht nur von der BWG, so seine Begründung. Wie Junge wartet auch Nielsen auf die neue Gemeindehalle. „Die Baugenehmigung liegt vor und gleich nach der Wahl kann es losgehen“, sagt er. Knapp 300 000 Euro werde der Umbau des Gebäudes, das die Gemeinde vor rund 13 Jahren erwerben konnte, kosten, schätzt der Bürgermeister. Eine Investition, die zu rund 60 Prozent von der Aktiv-Region gefördert werde.

Anders als der Spitzenkandidat bewertet Nielsen den Zustand der Marschwege. Die mit Teer gedeckten Wege würden unter den schweren Landmaschinen leiden und der Unterbau sei marode: „Eigentlich müssten die komplett erneuert werden.“ Finanziell stehe die von ihm geführte Gemeinde gut da. „Die letzten vorliegenden Jahresabschlüsse waren positiv und wir schreiben immer noch eine schwarze Null“, betont der Bürgermeister.

Borgsum: Sie treten an

Unmittelbare Wahlvorschläge : Hauke Junge, Brar Olufs, Ole Sieck, Volker Martens, Björn Flor (alle BWG), sowie Norbert Nielsen (Einzelbewerber). Auf der BWG-Liste kandidieren außerdem: Torben Jacobs, Hans-Uwe Thomsen, Andreas Johannsen und Torben Christiansen.