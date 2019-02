Amrum : Medien-Echo wirkt sich aus

Einwohnerversammlung in Norddorf: Bürgermeister und Tourismuschef berichten über aktuelle Entwicklungen.

von Ralf Hoffmann

19. Februar 2019, 18:08 Uhr

Um Informationen zu aktuellen Themen der Gemeindepolitik direkt von ihren Mandatsträgern zu bekommen, waren zahlreiche Norddorfer Bürger der Einladung von Bürgermeister Christoph Decker zu einer Bürgerversammlung gefolgt. Bei Kaffee und Kuchen standen die Gemeindevertreter Rede und Antwort und nahmen auch einige Anregungen der Norddorfer Einwohner entgegen.

Zunächst gab Bürgermeister Decker einen kurzen Überblick über verschiedene Maßnahmen, die zurzeit in Angriff genommen werden oder gerade abgeschlossen wurden. Am Norddorfer Strand habe die Gemeinde vor dem Restaurant „Strand 33“ erhebliche Sandmengen entfernen müssen. Anhaltender Wind hatte große Mengen Sand aufgeweht und der komplette Durchgang zum Strand drohte zu versanden.

Die vor einigen Wochen am Dünenrand freigewehten Rückstände von verbranntem Holz und Strandgut aus vergangenen Tagen hätten sich als weniger gravierend als ursprünglich gedacht herausgestellt. Sie könnten mit gemeindeeigenen Mitteln zeitnah entsorgt werden.



Dachsanierung geht voran





Zügig voran gehe auch die Sanierung des Daches der Amrum-Touristik Norddorf. Das Vorhaben liege im angepeilten Zeit- und Kostenrahmen.

Bei der geplanten Neugestaltung des Bereiches um das alte Schwimmbad gebe es immer wieder Verzögerungen, bedauerte das Gemeindeoberhaupt. Bevor der neue Bebauungsplan nicht rechtskräftig ist, könne mit den Baumaßnahmen nicht begonnen werden.

Auch bei der Überarbeitung des Bebauungsplans für den Bereich des Gebäudes Restaurant „Strand 33“ und Altes Badekabinenhaus seien noch viele Fragen offen. Insbesondere die Nähe der Gebäude zum Flutsaum scheine ein großes Problem darzustellen. Um die Zeit zu nutzen, werde zurzeit der Ist-Zustand der Gebäude hinsichtlich Größe und Beschaffenheit aufgenommen.



Diskussion um Straßenbeleuchtung





Eine lebhafte Diskussion entstand über die Beleuchtung in der Gemeinde Norddorf. Es gab zahlreiche Hinweise von den Bürgern über Bereiche, die nicht ausreichend beleuchtet seien. Bürgermeister Decker konnte berichten, dass ähnlich wie in der Gemeinde Wittdün unter Mithilfe des Amtes Föhr-Amrum und erfahrener Planer eine „Lichtkarte“ vom gesamten Gemeindegebiet erstellt werden soll. Diese wird die Grundlage für eine Überarbeitung der Beleuchtung und auch eine Umstellung auf energieeffizientere Leuchtmittel sein.

Der Autoverkehr auf dem Weg zum Strand ist immer wieder ein viel diskutiertes Thema. Auf Grund des schmalen Weges kommt es häufig zu kritischen Begegnungen zwischen Auto- und Fahrradverkehr. Auch die Parkmöglichkeiten am Strand sind sehr begrenzt. Eine Möglichkeit, die Situation zu entspannen, wäre der Einsatz eines Shuttleverkehrs. Die Gemeinde erwägt, eventuell schon in diesem Sommer einen Testbetrieb durchzuführen.



1,3 Millionen Übernachtungen auf Amrum





Tourismuschef Frank Timpe gab einen Überblick über die vergangene Saison. Nach den bisher vorliegenden Zahlen besuchten im letzten Jahr 145.000 Gäste mit etwa 1,3 Millionen Übernachtungen die Insel Amrum. Ein Drittel davon machten Urlaub in Norddorf. In den Medien werde zunehmend über Urlaub auf Amrum berichtet, was sich sicherlich positiv auf die kommende Saison auswirken wird, meinte Timpe.

Die Umstellung auf das neue Buchungssystem „Tomas“ sei mittlerweile angelaufen. Es habe anfänglich noch kleine Kinderkrankheiten gegeben, die aber jetzt behoben sein sollten.

Um auch in der Nebensaison den Urlaubern einen guten Überblick über offene Gastronomiebetriebe zu geben, wurde vor einiger Zeit der Gastroführer eingeführt. Wie Frank Timpe berichtete, ist die Anzahl der Beschwerden von Gästen, die häufig vor verschlossenen Türen standen und gar nicht wussten, welches Restaurant im Winter überhaupt geöffnet hat, deutlich zurückgegangen. Im Gastroführer melden die einzelnen Gastronomiebetriebe regelmäßig Ihre aktuellen Öffnungszeiten.

Zum Abschluss der Veranstaltung gab Bürgermeister Decker noch einen Ausblick auf das Jahr 2019. Ein Highlight ist auf jeden Fall das 125. Jubiläum der Norddorfer Feuerwehr, die bereits 1894 gegründet wurde.

„Es ist großartig zu sehen, wieviel Positives sich in den letzten Monaten in unserer Gemeinde getan hat“, bedankte sich eine Bürgerin am Ende des Nachmittages und der Applaus zeigte, dass sie für alle Anwesenden sprach.