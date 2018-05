Museum Kunst der Westküste : Max auf Reisen

Noch bis zum 24. Juni: Sechs Alkersumer „Liebermänner“ werden in Den Haag gezeigt.

von Katrin Petersen

06. Mai 2018, 12:30 Uhr

Die Sammlung des Museums Kunst der Westküste (MKDW) ist auch überregional von Bedeutung. Immer wieder gehen Werke aus Alkersumer Beständen auf große Fahrt, um in Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt zu werden. Diesen Leihgaben widmen sich Gastbeiträge des MKDW. Heute berichtet die wissenschaftliche Mitarbeiterin Katrin Petersen über den Transport von Liebermann-Bildern nach Den Haag.

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Besonders wenn es sich bei den Reisenden um sechs bedeutende Gemälde von Max Liebermann aus dem Museum Kunst der Westküste handelt, die sich in die Niederlande aufgemacht haben. Dort werden sie bis zum 24. Juni im renommierten Gemeentemuseum in Den Haag zu sehen sein, wo man sich erstmalig nach über 30 Jahren mit dem wichtigen Künstler des deutschen Impressionismus in einer Einzelausstellung beschäftigt.

Bei den sechs Werken handelt es sich um die wertvollsten und wichtigsten Gemälde Max Liebermanns, die das Museum zu seiner Sammlung zählt: Unter anderem sind das „Zwei Reiter am Strand nach links“ von 1910, „Tennisspieler am Meer“ (erste Fassung, 1901), und „Jäger in den Dünen bei Noordwijk“ von 1913. Dass diese nun in den Niederlanden ausgestellt werden, hat handfeste Gründe. Seit 1871 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 reiste der Berliner Künstler fast jedes Jahr unter anderem nach Noordwijk oder Scheveningen und verbrachte dort seine Sommerfrische. Über Jahrzehnte spielte die Auseinandersetzung mit der niederländischen Landschaft eine sehr große Rolle für Max Liebermann. Für uns im Museum Kunst der Westküste ist das so hervorstechend, dass wir, die wir die Werke der Künstler nach den Motiven dem jeweiligen Land Niederlande, Deutschland, Dänemark oder Norwegen zuordnen, den deutschen Künstler hier als „Niederländer“ führen. Denn von insgesamt 56 Werken Liebermanns in der Sammlung Kunst der Westküste gibt es nur eine landschaftliche Darstellung, die sich nicht auf die Niederlande bezieht.

Während der ersten ausgedehnten Aufenthalte in den Niederlanden im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts widmete sich Liebermann realistisch aufgefassten Darstellungen, die arbeitende Menschen in ihrem alltäglichen Umfeld festhalten. In diese Zeit sind die Werke „Holländische Dorfstraße – Straße in Zandvoort“, 1880, „Stille Arbeit“, um 1885, und „Mädchen aus Laren beim Kartoffelschälen neben schlafendem Kind im Korb“, 1887, zu datieren. Es sind die weiteren drei Werke, die seit dem 24. März im Gemeentemuseum in Den Haag zu sehen sind.

Wie aber machen sich die kostbaren Werke auf die Reise von Alkersum auf Föhr nach Den Haag in den Niederlanden? Wenn wertvolle Kunstwerke reisen, beinhaltet das für die Museumsmitarbeiter, im Besonderen für die in der Registratur, gefühlt einen ähnlich hohen organisatorischen und logistischen Aufwand, wie er bei einer Reise eines der wichtigsten Mitglieder des Bundestags oder des Hochadels angemessen und anzuraten ist. Es gilt dann, die höchste Stufe an Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, einen hoch spezialisierten Kunsttransport zu organisieren – das Fahrzeug muss klimatisiert und besonders stoßgefedert sein – und das Begleitpersonal, das für unser Museum von der Abreise der Werke bis zu ihrer Ankunft und Hängung alles überwacht, einzuteilen.

Bei den Gemälden Liebermanns bedeutete das, dass das Transportunternehmen für jedes der Gemälde eigens eine sogenannte Klimakiste gebaut hat. Dies ist nicht etwa, wie man dem Namen entlehnen möchte, eine Kiste mit Klimaanlage, sondern ein Behältnis, das durch entsprechende Isolierung und Verschlussmöglichkeit das einmal angenommene Raumklima über längere Zeit konstant hält. Beim Transport von Gemälden ist dies sehr wichtig, da sich bei Temperaturschwankungen die Leinwand schnell ausdehnt oder zusammenzieht, so kann es zu Rissen, schlimmstenfalls zu Farbablösungen kommen.

Die Kostbarkeiten machten sich also entsprechend sorgfältig und professionell verpackt auf den Weg von Alkersum nach Den Haag. Für das Transportunternehmen bedeutet die Anfahrt unseres Museums mit seiner Lage auf der Insel einerseits stets eine willkommene Abwechslung – besonders freuen sich die Fahrer über Touren in den Sommermonaten –, andererseits eine logistische Herausforderung: Die Fähre muss rechtzeitig gebucht und die besondere Route nach Nordfriesland möglichst zeit- und ressourcensparend geplant werden. Und doch ist das Fahrerteam nie vor Überraschungen im Hinblick auf den Ausfall einer Fähre gefeit. So gerne und immer öfter wir uns vom Museum Kunst der Westküste also mit ebenso international ausgerichteten Häusern wie etwa in Hamburg, Berlin oder Kopenhagen messen können, so abgelegen ist doch geographisch der einzigartige Standort des Museum Kunst der Westküste. Er liegt schlicht vollkommen jenseits der üblichen Routen von Kunstspeditionen.

Einmal in Den Haag angekommen, mussten die Schätze sorgfältig und nur unter Aufsicht der eigens für das Museum Kunst der Westküste nachgereisten Restauratorin ausgepackt werden. Dies konnte erst geschehen, nachdem die Klimakisten die Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Ausstellungsräume des Gemeentemuseums angenommen hatten – nach 24 Stunden Wartezeit. Anhand von Zustandsprotokollen wurden die Gemälde genau auf Veränderungen, die während der Reise entstanden sein könnten, überprüft und erst dann – endlich – ausgepackt. Schließlich fanden die Werke von Max Liebermann ihren Platz an den von den niederländischen Kuratoren vorgesehenen Wänden in den Räumen des Gemeentemuseums.

Diese Ausstellung bringt übrigens weitere sehr hochkarätige Leihgaben aus Deutschland zusammen, unter anderem aus dem Städel-Museum in Frankfurt, der Bremer Kunsthalle und der Alten Nationalgalerie in Berlin. Die Sammlung des Gemeentemuseums kann dazu noch mit vielen Werken von Künstlern der sogenannten Haager Schule aufwarten. Mit dieser Künstlergruppe stand Liebermann während seiner Aufenthalte in engem Kontakt und regem Austausch.

Das klingt doch alles unbedingt danach, als sei Den Haag jetzt im Frühjahr noch viel mehr als ohnehin eine Reise wert, richtig?



Ausstellung Max Liebermann – Sommerimpressionen (Impressions of Summer), bis 24. Juni 2018, Gemeentemuseum, Den Haag, www.gemeentemuseum.nl