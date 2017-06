Amrumer Lammtage 2017 : Majestät besucht die Insel-Schafe

vergrößern 1 von 1 Foto: buz 1 von 1

Bei weitgehend blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein zog es wieder mehrere Hundert Besucher zur Hüttmannwiese in den Norddorfer Ortskern. Hier fanden die 22. Amrumer Lammtage statt. Die Veranstaltung ist Teil der Nordfriesischen Lammtage, die von Anfang Mai bis Ende Juli in ganz Nordfriesland gefeiert werden. Für die feierliche Eröffnung an der Seite von Norddorfs zweiter stellvertretenden Bürgermeisterin Sibylle Franz war die amtierende nordfriesische Lammkönigin Femke Andresen angereist.

Femke Andresen repräsentiert ein Jahr lang die Region Nordfriesland bei den vielfältigsten Veranstaltungen, um den Menschen das Lamm näher zu bringen. Von denen es in Nordfriesland rund 160 000 gibt, womit hier annähernd genauso viele dieser Tiere wie Menschen leben. „Die Kuh des kleinen Mannes“ hat somit eine große Bedeutung und ist als Woll- und Fleischlieferant ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region. Darüber hinaus haben Schafe aber auch für den regionalen Küstenschutz eine nicht zu unterschätzende Funktion. Als natürlicher Rasenmäher halten sie das Gras der Deiche kurz. Außerdem sorgen sie mit ihrem festen und kräftigen Tritt dafür, dass der Boden der Deiche verfestigt wird und die Deiche so sturmsicher bleiben.

Die zahlreichen Besucher hatten den ganzen Tag über Spaß an einem bunten Rahmenprogramm. Neben dem beliebten Lämmerstreicheln und dem öffentlichen Schafescheren bot sich auch in diesem Jahr ein bunter Mix aus Verkaufs-, Informations- und Gastronomie-Ständen. Und das Kinderprogramm der Amrum-Touristik lud die kleinen Besucher zum Basteln von Papierschafen ein. Die Freunde alter und traditionsreicher Landmaschinen durften sich über den obligatorischen Besuch des Oldtimer-Clubs Föhr freuen, dessen Mitglieder ihre liebevoll gehegten und gepflegten Schätzchen, darunter auch wieder viele alte Traktoren, Schlepper und historische Fahrzeuge, rund um die Hüttmannwiese und während einer Fahrzeugparade durch Norddorf stolz präsentierte. Für die musikalische Unterhaltung sorgten DJ Olli, der gemeinsame Auftritt der Amrumer Trachten- und Jugend-Trachtengruppe, die mit einem großen Aufgebot von 24 Tänzerinnen in diesem Jahr besonders zahlreich vertreten waren, sowie der Besuch des Akkordeonorchesters „Die Ostseekrabben“ aus Neustadt in Holstein.

Aber auch Neugierige und Feinschmecker kamen bei Lammbratwürsten oder Lammspießen auf ihre Kosten. Gerichte, die bei dem einen oder anderen Besucher die Vorfreude auf die gerade begonnene Lammsaison geweckt haben dürften.

von buz

erstellt am 23.Jun.2017 | 08:30 Uhr