Advents-Stimmung : Macht auf die Tür, lasst Friesisch rein

erstellt am 12.Okt.2017 | 08:30 Uhr

Die Beziehung zwischen Margret Fischer und der Ferring-Stiftung ist ein Glücksfall. „Ich freue mich, dass jemand mein Hobby so mag“, sagt die 63-jährige Wykerin, die jetzt zum zweiten Mal den Adventskalender der Stiftung gestaltet hat, der schon in seinem Premierenjahr zum Topseller wurde.

„Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick“, sagt Stiftungsvorstand Volkert Faltings und nickt schmunzelnd. Lange hatte das Team der Stiftung jemanden gesucht, der mit seiner Malerei lebendig, kundig und friesenherzig Ideen umsetzt, die das Interesse an friesischer Sprache und Kultur wach halten. 2016 schlug der erste Adventskalender so ein, dass die Verantwortlichen aufgrund der Bestellungen freudig bemerkten, dass es auch in England, Schottland – den USA sowieso – und in der Schweiz Spaß machte, die friesischen Begriffe hinter den 24 Türchen zu lernen und sich an den feinen, colorierten Bleistiftzeichnungen zu erfreuen. Längst sind zum Weihnachtsthema Grußkarten, Konfirmations-, Trauer-, Oster- und Einfach-nur-schön-Karten dazugekommen.

Nun ist der neue Adventskalender fertig. „Beim Bild mit winterlichem Haus, vor dem der Weihnachtsmann die Stiefelchen der Bewohner füllt, habe ich mich von meinen Kindheitserinnerungen leiten lassen“, sagt Fischer, der bei der Gestaltung viel freie Hand gelassen wird. Die Friesisch-Vokabeln innen drin passieren hingegen eine strenge Jury. „Sonst laufen hier gleich die Telefone heiß“, sagt Faltings und lacht. Charmant die Feinheit, auf die man Acht gibt: Heißt auf Öömrang etwas anders als auf Ferring, dann stehen beide Vokabeln da. Deshalb trägt der Titel des zweiten Julkalenders auch eine numerische Zwei, denn schreiben hätte man sonst müssen „di ööder“ fürs Amrumer und „de naist“ fürs Föhrer Friesisch. Aber dafür ist auf dem schönen Stück bei so viel Türchen kein Platz.

Kalender und Weihnachtskarten sind im Buchhandel auf Föhr und Amrum, direkt bei der Ferring-Stiftung und online im Friisk-Shop erhältlich.