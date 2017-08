Auf Föhr : Lokalmatador mischt vorne mit

vergrößern 1 von 1 Foto: Wenke Litzbarski 1 von 1

Für Sportler und Zuschauer ist dieser Termin am Wyker Strand schon lange ein Muss: Zum 13. Mal fand auf dem Beachvolleyballfeld an der Mittelbrücke das Föhr-AmrumerBank-Turnier statt, zu dem 32 Teams aus ganz Deutschland angereist waren.

Die konnten allerdings nicht gleich loslegen, denn wegen des Sturmes und des starken Regens am Wettkampf-Vormittag musste der Beginn des Turniers verschoben werden. Doch wie so oft auf der Insel wechselte das Wetter schnell und mit einer Stunde Verspätung wurde bei dann strahlendem Sonnenschein mit großer Begeisterung in sechs Gruppen um den Einzug in die 16-er-Hauptrunde gekämpft.

Hier wurden dann im doppelten K.o.-System die Platzierungen ausgespielt. Den dritten Platz belegten Niklas Hinz und Nicolai Roskamm aus Berlin. Im Finale siegten dann der Lokalmatador Cai Volta und Simon Matthes (Hamburg) gegen Florian Sievers und Florian Borst (Berlin), die verletzungsbedingt aufgeben mussten. Der gebürtige Föhrer Volta, übrigens ein Sohn des früheren Föhr-Amrumer-Bank-Chefs Georg Volta, ist seit Jahren Stammgast bei den Wyker Beachvolleyball-Turnieren und mischt fast immer ganz vorne mit. So hatte er auch die zwölfte Auflage dieses Turniers im vergangenen Jahr gewonnen.

An der Mittelbrücke geht die Turniersaison bereits morgen, Freitag, 4. August, weiter. Zum ersten Mal findet dann ein Kinder- und Jugend-Beachvolleyballturnier statt. Dieses ist für die Altersklassen von neun bis zwölf Jahren und von 13 bis 17 Jahren ausgelegt. Am Sonnabend, 5. August, steht dann wieder das Olympic-Beachvolleyball-Turnier auf dem Programm, das bereits zum 18. Mal ausgetragen wird. Beginn ist um 11 Uhr an der Mittelbrücke. Da auch die Teilnehmer eines Beach-Camps am Hafenstrand dabei sein werden, sollte, wer bei diesen Turnieren antreten will, pünktlich sein, so die Empfehlung der Organisatoren.

von ib

erstellt am 03.Aug.2017 | 14:47 Uhr