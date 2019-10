Lieder von Dorf und Küste

Avatar_shz von shz.de

07. Oktober 2019, 14:18 Uhr

Wittdün | Sie singen auf Platt, aber ihre Texte sind alles andere als platt: Die Mitglieder der Hamburger „Tüdelband“ Mire Buthmann und Malte Müller (Mi.) treten am Freitag, 11., und Sonnabend, 12. Oktober, mit ihrem „Platt-Pop“ wieder in der „Blauen Maus“ in Wittdün auf. Die Lieder handeln von Dorf und Küste. Der auch für Gäste aus dem Süden der Republik unterhaltsame „Plattdeutsch-Nachhilfeunterricht“ beginnt an beiden Abenden um 21 Uhr.