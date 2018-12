Föhr : Liebesgeschichte über zwei Jahrzehnte

Winterkino im Friesenmuseum: Morgen wird das romantische Filmdrama „Cold War“ von Pawel Pawlikowski gezeigt.

von ib

11. Dezember 2018, 18:40 Uhr

Am Donnerstag (13.) lädt das Friesenmuseum wieder zum Winterkino ein. Gezeigt wird um 19.30 Uhr das romantische Filmdrama „Cold War“ von Pawel Pawlikowski.

Während des polnischen Wiederaufbaus ist der begabte Komponist Wiktor auf der Suche nach traditionellen Melodien für ein neues Tanz- und Musik-Ensemble. Dem Kulturleben seines Landes möchte er so frisches Leben einhauchen. Unter seinen Studentinnen ist auch die Sängerin Zula, von der er ab dem ersten Augenblick elektrisiert ist. Schön, hinreißend und energiegeladen ist Zula schon bald der Mittelpunkt des Ensembles und die beiden verlieben sich ineinander. Ihre brennende Leidenschaft scheint keine Grenzen zu kennen. Doch als das Repertoire des Ensembles zunehmend politisiert wird, nutzt Wiktor einen Auftritt in Ostberlin, um in den Westen zu fliehen.

Mit „Cold War“,ist dem Regisseur Pawel Pawlikowski ein sehr sinnlicher Film gelungen. Die musikalischen Einlagen lassen polnische Volkslieder als schönste und melancholischste Musik der Welt erscheinen.

Kinokarten mit freier Platzwahl sind am Abend der Veranstaltung an der Kasse des Friesenmuseums erhältlich. Um sicherzugehen, einen Platz zu bekommen, empfehlen die Veranstalter zwischen 14 und 17 Uhr unter ✆ 04681/2571 Tickets zu reservieren. Der Förderverein des Friesenmuseums sorgt für Getränke und Snacks.