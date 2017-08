Föhr : Licht und Schatten beim FSV Wyk

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die erste Herrenmannschaft des FSV Wyk traf in ihrem zweiten Punktspiel der neuen Saison auf die Drittvertretung von Blau-Weiss Löwenstedt. Die Insel-Kicker lösten diese Aufgabe auf eigenem Platz mit Bravour und fuhren einen überzeugenden 6:0 (3:0)-Sieg ein. Das Ergebnis war verdient und spiegelte den Spielverlauf, die gezeigte Leistung und die sich daraus ergebenden klaren Torchancen wider.

Von Beginn an zogen die Gastgeber ein prima Kombinationsspiel auf und dominierten ihren Gegner klar. Zwischen der 16. und 22. Spielminute erzielten sie durch herrliche Treffer von Teetje Zierke, Christian Baumann und Kenneth Jordt eine verdiente 3:0-Führung. Damit war der neuerliche Drei-Punkte-Gewinn innerhalb von sechs Minuten unter Dach und Fach gebracht.

Im zweiten Durchgang ließen es die FSV-Akteure zunächst etwas ruhiger angehen, ohne dabei irgendwie in Gefahr zu kommen. Erst in der letzten Viertelstunde wurde der Druck auf das Tor des Gegners wieder verstärkt, mit der Folge, dass drei weitere Treffer gelangen. Erzielt wurden diese durch Ole Jensen, der in der 72. Minute eine Flanke von Simon Christiansen verwertete, durch Sezent Nedzhib, der in der 78. Minute ein Zuspiel von Morten Mollenhauer mit einem sehenswerten Volleyschuss abschloss, sowie durch Morten Mollenhauer, der kurz vor dem Abpfiff Erfolg hatte.

Der klare Sieg gelang in folgender Besetzung: Jörn Majchszack; Jacob Riewerts, Morten Mollenhauer, Hanno Helmcke (Tarek Bender), Ole Jensen, Steve Kurowski, Teetje Zierke, Christian Baumann, Simon Christiansen, Sezent Nezhib (Johannes Felzmann) und Kenneth Jordt (Melf Sönnichsen).

Zeitgleich musste die „Zweite“ auswärts beim TSV Süderlügum II antreten. Allerdings hatten die Wyker gegen den Tabellenführer der Kreisklasse B nichts zu erben. Hier hieß es am Ende 0:4 aus Sicht der Gäste. Dabei hatten die klar favorisierten Gastgeber zur Halbzeitpause durch Treffer in der 6. und in der 35. Spielminute mit 2:0 geführt. Nach dem Seitenwechsel musste sich der Föhrer Schlussmann Finn Nissen dann noch weitere zweimal geschlagen geben (53., 63.).

Beim FSV, mit Coach Wögen Fischbach, spielten mit: Finn Nissen; Frerk Jensen, Torben Nickelsen, Malte Lorenzen, Mathias Will (Björn Paulsen), Nils Asmussen, Christian Jacobs, Tjorben Roeloffs, Jan N. Jacobs (Lars Nissen), Sören Nissen und Henri Volkerts.

von hrh

erstellt am 30.Aug.2017 | 08:30 Uhr