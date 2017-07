Kandidaten nicht in Sicht : Letzte Chance für Vorstandswahlen

vergrößern 1 von 1 Foto: aRB 1 von 1

Es kriselt weiter im Föhrer Ortsverband des Sozialverbandes Deutschland (SoVD). Seit Monaten versucht das bisherige Vorstandsteam verzweifelt, ein neues Führungsgremium zu installieren. Aber bisher war niemand bereit, einen der Leitungsposten zu übernehmen (wir berichteten).

Nun soll bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein allerletzter Versuch unternommen werden. „Wir brauchen einen neuen Vorsitzenden, weil ich die Insel verlassen werde“, so die Chefin Hannelore Zimmermann. Außerdem seien auch die Posten von Kassenwart und Schriftführer vakant.

Am Sonnabend, 5. August, wollen die Ortsverbands-Mitglieder deshalb um 14 Uhr im „Wrixumer Hof“ zusammenkommen. „Das ist die letzte Chance“, kündigt Zimmermann an, dass der Ortsverband aufgelöst wird, wenn an diesem Nachmittag wieder kein neues Vorstandsteam gewählt werden sollte.

von Petra Kölschbach

erstellt am 26.Jul.2017 | 17:30 Uhr