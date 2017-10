Vermisster Flüchtling auf Amrum : Leiche von Ceetin K. wird in Kiel obduziert

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

von Mira Taylor dpa

erstellt am 13.Okt.2017 | 09:44 Uhr

Amrum/Kiel | Der auf der Nordeeinsel Amrum gefundene Tote soll am Freitag obduziert werden. Die Leiche sei per Fähre nach Kiel gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen länger vermissten 27-jährigen Flüchtling handelt. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger hatte der Polizei den Hinweis gegeben, dass der Leichnam an der Südspitze der Insel vergraben worden sei. Am Donnerstag wurde er gefunden.

Der 20-Jährige und ein 26 Jahre alter Amrumer waren im Zuge der Ermittlungen ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Sie wurden vor einer Woche in Chemnitz (Sachsen) unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Gegen die beiden Männer wurde Haftbefehl erlassen.

