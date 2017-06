Integrationskurs auf Föhr : Lehrer-Team muss aufgestockt werden

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Die gut 20 Teilnehmer des ersten Integrationskurses auf Föhr befinden sich derzeit in unfreiwilligen Ferien. Kommunikationsprobleme haben zu der Zwangspause geführt, die der räumlichen Entfernung zwischen Kursorganisation und -leitung geschuldet waren. Letzter Auslöser war schließlich die Tatsache, dass mit Ricarda Loibl die zweite Lehrkraft das Handtuch schmiss. Loibl kam vom Festland und empfand die Fahrt auf die Insel an zwei Tagen in der Woche als zu aufwändig.

Ungünstig sei zudem gewesen, sagt Jochem Baas von der Regionalkoordination Nordfriesland der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Interkulturell, dass die Felder Kurskoordination und Migrationsberatung von der Awo-Kollegin Sabine Grull allein beackert wurden. Dies zu leisten, sei nicht mehr möglich gewesen. Also trafen sich die Awo als Bildungsträger, Lehrer Manfred Thomsen, der Flüchtlingsbeauftragte des Amtes Föhr-Amrum, Hafedh Ben Mansour, und Mitglieder des Föhrer Vereins „Flüchtlingshilfe“ zu einem Krisengipfel. Mit Erfolg, wie Baas berichtet: „Die Kurskoordination von der Migrationsberatung zu trennen, war die entscheidende Änderung, um künftig einen besseren Ablauf zu ermöglichen“. Dies gelte nicht nur für den Integrationskurs, sondern auch für die Migrationsberatung auf der Insel. Diese spiele eine entscheidende Rolle bei der Eingliederung und verdiene klare Rahmenbedingungen. Für die Migrationsberatung ist weiterhin Sabine Grull zuständig, für die Kurskoordination künftig Awo-Mitarbeiterin Catharina Wege.

Eine weitere, wichtige Lösung scheint ebenfalls greifbar nah. Denn nachdem Ricarda Loibl von Bord gegangen war, saß Manfred Thomsen als Lehrer allein im Boot. Und machte klar: „Ich werde nicht an vier Tagen in der Woche kontinuierlich unterrichten können. Mindestens ein Kollege muss wieder dazukommen, am besten wäre ein Dreierteam“. Tatsächlich haben inzwischen zwei Interessenten bekundet, weitermachen zu wollen. Beide leben auf Föhr, was die Perspektive, den Kurs zu Ende führen zu können, erhöht. Was noch aussteht, ist die jeweilige Zulassung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Einen Antrag habe die Awo als Bildungsträger bereits gestellt, berichtet Jochem Baas, für den anderen fehle noch ein Nachweis. Sollten die Zulassungen nicht erteilt werden, müssten die potenziellen Lehrer einen zeitaufwändigen Zusatzkurs belegen.

Doch Baas ist zuversichtlich und rechnet nicht mit einer Absage: „Nach unserer Sichtung genügen die Qualifikationen beider Lehrer, um die Sondergenehmigung vom Bundesamt ohne Zusatzausbildung zu erhalten“. Gleichwohl würden Föhrer gesucht, die über Qualifikationen und Erfahrungen in Deutsch als Zweitsprache oder der Alphabetisierung verfügen. Deren Unterstützung würde die Möglichkeiten erhöhen, den Kurs zu gestalten oder andere Bedürfnissen auf Föhr abzudecken.

Dass die Kursteilnehmer nicht Leidtragende der Situation waren, betonen alle Beteiligten. Mit dem vorerst letzten Kurstag beendete Manfred Thomsen das dritte von sechs Modulen und feierte somit „Bergfest“. Bis zum kommenden Montag, 3. Juli, sind die Teilnehmer beurlaubt, die derzeit jenen Urlaub verbringen, der eigentlich für die letzten zwei Wochen der Sommerferien geplant war. Und Thomsen erklärte sich bereit, anfangs allein weiterzumachen. Sollte das Lehrer-Team dann verstärkt sein, könnte der Kurs auch von bisher vier auf fünf Tage in der Woche ausgedehnt werden, so Baas.

Der das Engagement aller lobt. Alle seien im Gespräch geblieben, hätten sich flexibel gezeigt, und dazugelernt. In der Flüchtlingsarbeit funktioniere das Netzwerk so gut wie nie zuvor. Gerade auf Föhr habe es viele beispielhafte Projekte gegeben und das gelte auch für diesen Integrationskurs. Bei dem etwa die Anwesenheitsquoten und der Frauenanteil ungewöhnlich hoch seien. „Das ist nicht nur ein Verdienst des Lehrer-Teams, sondern auch des Flüchtlingshilfe-Vereins, dessen Mitglieder zum Beispiel die Kinderbetreuung möglich gemacht haben.“



Für die Migrationsberatung auf der Insel gibt es feste Sprechzeiten, jeweils von 11.30 bis 12.15 Uhr (ohne Termine) und von 12.15 bis 14.30 Uhr. Die nächste Sprechstunde ist am Mittwoch, 12. Juli. Termine vereinbart der Flüchtlingsbeauftragte des Amtes Föhr-Amrum, Hafedh Ben Mansour, unter Telefon 0170/2214083 oder h.ben-mansour@amtfa.de.

von Peter Schulze

erstellt am 28.Jun.2017 | 13:00 Uhr